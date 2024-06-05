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Giriş Tarihi: 05.06.2024 10:27 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 10:32

Okullar ne zaman kapanacak, bu cuma mı? 2023-2024 MEB takvimi ile yaz tatili başlangıcı ve karne günü tarihi

Okullar ne zaman kapanacak, bu cuma mı öğrenciler, öğretmenler ve velilerin gündeminde. Son ders zili ardından yaz tatili arası vermeye hazırlanan ilkokul, ortaokul, lise kademesi 2023-2024 MEB takvimi üzerinden karne günü ile okulların kapanış tarihini sorguluyor. Öte yandan beklenen yeni dönemin çalışma takvimi de belli oldu. Yeni müfredatın da uygulanmaya başlayacağı gelecek eğitim-öğretim yılı oldukça önemli. Peki; okullar ne zaman kapanacak? İşte, yanıtı!

Okullar ne zaman kapanacak, bu cuma mı? 2023-2024 MEB takvimi ile yaz tatili başlangıcı ve karne günü tarihi

Okullar ne zaman kapanacak belli oldu. Takdir teşekkür belgesi hesaplama işlemlerine başlayan öğrenciler karne günü tarihini iple çekiyor. Yoğun bir ders dönemi ardından 3 aylık araya çıkacaklar şimdiden tatil planlarını ayarlamaya başladı. Yaz tatili başlangıç ve bitiş tarihi bu noktada gündemde. Peki; okullar ne zaman kapanıyor, bu cuma mı?

Okullar ne zaman kapanacak, bu cuma mı? 2023-2024 MEB takvimi ile yaz tatili başlangıcı ve karne günü tarihi

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Okulların kapanacağı tarih MEB 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takvimi ile belli oldu. 14 Haziran Cuma günü yapılacak karne günü sonrası yıl kapanmış olacak.

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Okullar ne zaman kapanacak, bu cuma mı? 2023-2024 MEB takvimi ile yaz tatili başlangıcı ve karne günü tarihi

MEB 2023-2024 ÇALIŞMA TAKVİMİ

Okulların açılış tarihi: 11 Eylül Pazartesi

İlk ara tatili başlangıç ve bitişi: 11 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım Pazartesi son bulacak.

15 tatil 22 Ocak'ta başlayacak ve 2 Şubat'ta sona erecek. (toplam tatil 15 gün)

İkinci ara tatil 8-12 Nisan (Ramazan Bayramı ile benzer tarihlerde)

2023-2024 Eğitim öğretim yılı sonu 14 Haziran 2024

Okullar ne zaman kapanacak, bu cuma mı? 2023-2024 MEB takvimi ile yaz tatili başlangıcı ve karne günü tarihi

2024-2024 MEB TAKVİMİ AÇIKLANDI: ARA TATİLLER NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. Takvime göre, okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

Okullar ne zaman kapanacak, bu cuma mı? 2023-2024 MEB takvimi ile yaz tatili başlangıcı ve karne günü tarihi

ARA TATİL NE ZAMAN OLACAK?

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

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