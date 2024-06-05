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Okullar ne zaman kapanacak, bu cuma mı? 2023-2024 MEB takvimi ile yaz tatili başlangıcı ve karne günü tarihi
Giriş Tarihi: 05.06.2024 10:27
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
10:32
Okullar ne zaman kapanacak, bu cuma mı öğrenciler, öğretmenler ve velilerin gündeminde. Son ders zili ardından yaz tatili arası vermeye hazırlanan ilkokul, ortaokul, lise kademesi 2023-2024 MEB takvimi üzerinden karne günü ile okulların kapanış tarihini sorguluyor. Öte yandan beklenen yeni dönemin çalışma takvimi de belli oldu. Yeni müfredatın da uygulanmaya başlayacağı gelecek eğitim-öğretim yılı oldukça önemli. Peki; okullar ne zaman kapanacak? İşte, yanıtı!