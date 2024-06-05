Okullar ne zaman kapanacak, bu cuma mı? 2023-2024 MEB takvimi ile yaz tatili başlangıcı ve karne günü tarihi

Okullar ne zaman kapanacak belli oldu. Takdir teşekkür belgesi hesaplama işlemlerine başlayan öğrenciler karne günü tarihini iple çekiyor. Yoğun bir ders dönemi ardından 3 aylık araya çıkacaklar şimdiden tatil planlarını ayarlamaya başladı. Yaz tatili başlangıç ve bitiş tarihi bu noktada gündemde. Peki; okullar ne zaman kapanıyor, bu cuma mı?