Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor? 2021 Karneler ne zaman verilecek? Ziya Selçuk duyurdu!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman sorusu yanıt buldu. Normal şartlarda Nisan ayında uygulanacak olan ara tatil, bilindiği üzere sömestr'ın üç hafta sürmesi nedeniyle bu sene iptal edilmişti. İlkokul, lise ve ortaokul öğrencileri uzaktan eğitimlerinin ardından yüz yüze eğitime geçmenin heyecanı içindeyken geri sayımda başladı. Bakan Selçuk geçtiğimiz aylarda yaptığı son açıklaması ile 2021 yaz tatili tarihini duyurmuş ve Temmuz ayını işaret etmişti. Buna göre; okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlıyor? 2021 Karneler ne zaman verilecek? İşte MEB ile okullardaki son durum