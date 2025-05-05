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Giriş Tarihi: 05.05.2025 07:00 Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 07:00

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? Yaz tatili için geri sayım! İşte, 2024-2025 MEB takvimi ile okulların kapanış tarihi

Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte yaz tatili başlangıcı için de geri sayım başladı. 2024-2025 MEB takvimi kapsamında belirlenen tarihler öğrenci, öğretmen ve velilerin gündemindeki yerini aldı. Okulların kapanış tarihi ile birlikte karne günü heyecanı yaşayacak tüm kademeler sınav hazırlıklarını da bu kapsamda ilerletiyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? Yaz tatili için geri sayım! İşte, 2024-2025 MEB takvimi ile okulların kapanış tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı takvimi takip ediliyor. 2. dönemle birlikte karne günü araştırmaları hız kazanırken öğrenciler yaz tatiline kaç gün kaldı merak ediyor. Okul öncesinden liseye tüm kademeler takvim kapsamında tarihi bekliyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? Yaz tatili için geri sayım! İşte, 2024-2025 MEB takvimi ile okulların kapanış tarihi

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2024-2025 MEB takvimi kapsamında karne günü tarihi ardından yaz tatili başlayacak. Takvimde belirtildiği üzere eğitim-öğretim yılı 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecek. Karnelerini alan öğrenciler bu tarih itibarıyla yaz tatilinde olacak.

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OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? Yaz tatili için geri sayım! İşte, 2024-2025 MEB takvimi ile okulların kapanış tarihi

MEB İDDİALARA YANIT VERDİ

Sosyal medyada başlayan yaz tatili tarihlerinin erkene alınacağı yönündeki iddialar yanıtlandı. Milli Eğitim Bakanlığı yaz tatilinin erkene çekileceği iddialarına şöyle yanıt verdi:

"Bakanlığımızca "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi", 28 Mayıs 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmış ve eğitim öğretim süreçleri, açıklanan takvim doğrultusunda devam etmektedir.

Söz konusu takvime göre 9 Eylül 2024 tarihinde başlayan eğitim öğretim yılı, daha önceden açıklandığı gibi 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecektir.

İlgili "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi", kamuoyuna duyurulduğu günden beri "https://www.meb.gov.tr/2024-2025-egitim-ogretim-yili-takvimi-aciklandi/haber/33888/tr" adresinde yayında olmasına rağmen yapılan haberler ya özensizce ya da art niyetlidir.

Kaynağından araştırılmadan veya kasıtlı olarak asılsız iddialar içeren yalan ve yanıltıcı bilgilerle kamuoyunun gündemini meşgul eden; milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velimizi yanlış yönlendiren bu tür manipülatif haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? Yaz tatili için geri sayım! İşte, 2024-2025 MEB takvimi ile okulların kapanış tarihi

KALAN RESMİ TATİL GÜNLERİ 2025

19 Mayıs Atatürk`ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı - Pazartesi

Kurban Bayramı 6-7-8-9 Haziran / Cuma-Cumartesi-Pazar-Pazartesi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Salı

30 Ağustos Zafer Bayramı - Cumartesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - Çarşamba

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? Yaz tatili için geri sayım! İşte, 2024-2025 MEB takvimi ile okulların kapanış tarihi