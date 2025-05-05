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OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? Yaz tatili için geri sayım! İşte, 2024-2025 MEB takvimi ile okulların kapanış tarihi
Giriş Tarihi: 05.05.2025 07:00
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025
07:00
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? Yaz tatili için geri sayım! İşte, 2024-2025 MEB takvimi ile okulların kapanış tarihi
Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte yaz tatili başlangıcı için de geri sayım başladı. 2024-2025 MEB takvimi kapsamında belirlenen tarihler öğrenci, öğretmen ve velilerin gündemindeki yerini aldı. Okulların kapanış tarihi ile birlikte karne günü heyecanı yaşayacak tüm kademeler sınav hazırlıklarını da bu kapsamda ilerletiyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak?