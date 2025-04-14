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OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR? MEB takvimiyle belli oldu! Yaz tatili ne zaman başlıyor, karne günü hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 14.04.2025 08:45
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025
08:45
OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR? MEB takvimiyle belli oldu! Yaz tatili ne zaman başlıyor, karne günü hangi tarihte?
İkinci dönem ara tatilin sona ermesiyle birlikte okullarına geri dönen öğrenciler yaz tatilini beklemeye koyuldu. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformlarında gündeme gelen yaz tatili erkence çekilecek iddialarına MEB tarafından açıklama geldi. 2024-2025 yılı MEB takvimi ile okulların kapacağını gün belli oldu. Peki, okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlıyor?