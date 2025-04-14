Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR? MEB takvimiyle belli oldu! Yaz tatili ne zaman başlıyor, karne günü hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 14.04.2025 08:45 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 08:45

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR? MEB takvimiyle belli oldu! Yaz tatili ne zaman başlıyor, karne günü hangi tarihte?

İkinci dönem ara tatilin sona ermesiyle birlikte okullarına geri dönen öğrenciler yaz tatilini beklemeye koyuldu. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformlarında gündeme gelen yaz tatili erkence çekilecek iddialarına MEB tarafından açıklama geldi. 2024-2025 yılı MEB takvimi ile okulların kapacağını gün belli oldu. Peki, okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlıyor?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR? MEB takvimiyle belli oldu! Yaz tatili ne zaman başlıyor, karne günü hangi tarihte?

Öğrenciler bahar mevsimin gelmesiyle birlikte yaz tatilinin başlayacağı ve eğitim öğretim döneminin sona ereceği tarihi araştırmaya koyuldu. Bir dönem boyunca derslerine ve sınavlarına hazırlanan öğrenciler dinlenmek ve bir mola vermek adına tarihleri sorgulamaya başladı. İşte okulların kapanacağı o tarih!

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR? MEB takvimiyle belli oldu! Yaz tatili ne zaman başlıyor, karne günü hangi tarihte?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2024-2025 akademik takvimine göre, öğrenciler yaz tatiline 20 Haziran Cuma günü alacakları karnelerle birlikte girecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR? MEB takvimiyle belli oldu! Yaz tatili ne zaman başlıyor, karne günü hangi tarihte?

YAZ TATİLİ ERKENE ÇEKİLECEK İDDİALARINA MEB'DEN YANIT!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün bazı basın ve yayın organlarında, "MEB hazırlıklara başladı, yaz tatili erkene çekilecek" başlıklı haberin yer aldığı belirtildi.

Bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi"nin, 28 Mayıs 2024'te kamuoyuyla paylaşıldığı ve eğitim öğretim süreçlerinin açıklanan takvim doğrultusunda devam ettiği vurgulandı.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR? MEB takvimiyle belli oldu! Yaz tatili ne zaman başlıyor, karne günü hangi tarihte?

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Söz konusu takvime göre 9 Eylül 2024 tarihinde başlayan eğitim öğretim yılı, daha önceden açıklandığı gibi 20 Haziran'da sona erecektir. İlgili '2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi', kamuoyuna duyurulduğu günden beri 'https://www.meb.gov.tr/2024-2025-egitim-ogretim-yili-takvimi-aciklandi/haber/33888/tr' adresinde yayında olmasına rağmen yapılan haberler ya özensizce ya da art niyetlidir.

Kaynağından araştırılmadan veya kasıtlı olarak asılsız iddialar içeren, yalan ve yanıltıcı bilgilerle kamuoyunun gündemini meşgul eden, milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velimizi yanlış yönlendiren bu tür manipülatif haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir."

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR? MEB takvimiyle belli oldu! Yaz tatili ne zaman başlıyor, karne günü hangi tarihte?

MEB 2024-2025 TATİL TAKVİMİ

MEB 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;

Birinci ara tatil: 11-15 Kasım 2024

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2025

İkinci ara tatil: 31 Mart - 4 Nisan 2025

Okulların kapanışı: 20 Haziran 2025