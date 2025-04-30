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Giriş Tarihi: 30.04.2025 09:39 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 09:39

Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili hangi tarihte başlıyor? MEB okulların kapanış tarihini duyurdu!

Okulların kapanmasına az bir süre kaldı. Yaz tatili için geri sayıma başlayan öğrenciler okulların kapanış tarihinin gelmesini iple çekiyorlar. Kurban Bayramı'nın okulların açık olduğu döneme denk gelmesi sebebiyle de "Okullar ne zaman kapanacak?" sorusu için araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim inceleniyor. Peki; Yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte, detaylar.

Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili hangi tarihte başlıyor? MEB okulların kapanış tarihini duyurdu!

İkinci dönemin bitmesine sayılı haftalar kaldı. Yoğun geçen bir maratonun ardından tatili iple çeken öğrenciler MEB takvimi ile okulların kapanış tarihi hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kurban Bayramı tatilinin Haziran ayına denk gelmesiyle birlikte okulların kapanış tarihinin erkene çekileceği iddialarına ilişkin açıklama MEB'den geldi. Peki; okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor?

Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili hangi tarihte başlıyor? MEB okulların kapanış tarihini duyurdu!

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulayacağı çalışma takvimini dönem başında il ve ilçe müdürlüklerine gönderdi. Takvimde değişiklik yapılması gündemde bulunmuyor.

Eylül ayında başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran cuma günü ikinci dönemin tamamlanmasıyla son bulacak.

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Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili hangi tarihte başlıyor? MEB okulların kapanış tarihini duyurdu!

OKULLAR ERKEN Mİ KAPANACAK?

Yaz tatili 20 Haziran'dan itibaren başlayacak. Yapılan açıklamada bazı basın ve yayın organlarında yer alan "MEB bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor" iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili hangi tarihte başlıyor? MEB okulların kapanış tarihini duyurdu!

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?
20 Haziran'da okulların kapanmasıyla başlayacak yaz tatilinin kısaltılması gündemde bulunmuyor.

Haziran ayında okulların kapanmasının ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025'te başlayacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bu tarihe kadar yaz tatillerini yapacak.

Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili hangi tarihte başlıyor? MEB okulların kapanış tarihini duyurdu!