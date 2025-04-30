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Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili hangi tarihte başlıyor? MEB okulların kapanış tarihini duyurdu!
Giriş Tarihi: 30.04.2025 09:39
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
09:39
Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili hangi tarihte başlıyor? MEB okulların kapanış tarihini duyurdu!
Okulların kapanmasına az bir süre kaldı. Yaz tatili için geri sayıma başlayan öğrenciler okulların kapanış tarihinin gelmesini iple çekiyorlar. Kurban Bayramı'nın okulların açık olduğu döneme denk gelmesi sebebiyle de "Okullar ne zaman kapanacak?" sorusu için araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim inceleniyor. Peki; Yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte, detaylar.