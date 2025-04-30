Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili hangi tarihte başlıyor? MEB okulların kapanış tarihini duyurdu!

İkinci dönemin bitmesine sayılı haftalar kaldı. Yoğun geçen bir maratonun ardından tatili iple çeken öğrenciler MEB takvimi ile okulların kapanış tarihi hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kurban Bayramı tatilinin Haziran ayına denk gelmesiyle birlikte okulların kapanış tarihinin erkene çekileceği iddialarına ilişkin açıklama MEB'den geldi. Peki; okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor?