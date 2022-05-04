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Haberler Yaşam Okullar tatil mi? Yarın okul var mı, Perşembe Cuma 5-6 Mayıs okullar tatil mi, bayram tatili uzatıldı mı?
Giriş Tarihi: 04.05.2022 10:59 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022 10:59

Okullar tatil mi? Yarın okul var mı, Perşembe Cuma 5-6 Mayıs okullar tatil mi, bayram tatili uzatıldı mı?

Ramazan Bayramı sona ererken okulların tatil süreci de bitmiş oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda eğitim gören öğrenciler bayram tatilinin uzatılıp uzatılmadığını sorguluyor. 2 Mayıs Pazartesi günü başlayan Ramazan Bayramı sonrası tatil dönüşüne yön verecek olan vatandaşlar MEB açıklamasına gözlerini çevirdi. Bayram tatili sonrası ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki öğrenciler için eğitim öğretim kaldığı yerden devam edecek. Peki Okullar tatil mi? Yarın okul var mı, Perşembe Cuma 5-6 Mayıs okullar tatil mi, bayram tatili uzatıldı mı? İşte okulların tatil durumu ile ilgili son bilgiler…

Okullar tatil mi? Yarın okul var mı, Perşembe Cuma 5-6 Mayıs okullar tatil mi, bayram tatili uzatıldı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar tatil sürecini sona erdiriyor. Ramazan bayramı 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü başladı. 3 ve 4 Mayıs ise Ramazan bayramı tatili olarak yer alıyor. Geçtiğimiz yıllarda bayram günleri ardından hafta sonu ile birleşen bayram tatili bir haftalık bir tatile dönüşmüştü. Bu kapsamda okullar tatil mi, kaç gün, Perşembe ve Cuma okullar var mı, 5-6 Mayıs Perşembe Cuma okullar tatil mi, bayram tatili kaç gün sorusuna yanıt arıyor. İşte MEB ile okullar tatil mi sorusunun yanıtı…

Okullar tatil mi? Yarın okul var mı, Perşembe Cuma 5-6 Mayıs okullar tatil mi, bayram tatili uzatıldı mı?

OKULLAR TATİL Mİ?

2 Mayıs Pazartesi günü başlayan Ramazan Bayramı 4 Mayıs tarihinde sona erecek. Bayram tatilinin 9 gün olacağına ilişkin herhangi bir açıklama bulunmazken okullar 5 Mayıs Perşembe günü açılacak.

PERŞEMBE VE CUMA OKULLAR TATİL Mİ?

Bayram sonrası 5-6 Mayıs Perşembe ve Cuma günleri, mesainin devam edeceği günler olacak. Perşembe ve Cuma'ya denk gelecek bu günlerde okullar eğitim ve öğretime devam edecek.

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Okullar tatil mi? Yarın okul var mı, Perşembe Cuma 5-6 Mayıs okullar tatil mi, bayram tatili uzatıldı mı?

BAYRAM TATİLİ UZATILDI MI?

Geçtiğimiz yıllarda bayram günleri ardından hafta sonu ile birleşen bayram tatili bir haftalık bir tatile dönüşmüştü. Ancak 2022 Ramazan bayramı tatili için de böyle bir durum söz konusu olmadı. Dolayısıyla Ramazan Bayramı tatili 4 Mayıs Çarşamba günü sona erecek.

Okullar tatil mi? Yarın okul var mı, Perşembe Cuma 5-6 Mayıs okullar tatil mi, bayram tatili uzatıldı mı?

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

2022 Diyanet takvimi ile belirlenen Ramazan Bayramı günleri belli oldu. Toplamda 3 gün sürecek bayram günleri şöyle:

1 Mayıs Pazar: Bayram arifesi

2 Mayıs Pazartesi: Bayramın 1. günü

3 Mayıs Salı: Bayramın 2. günü

4 Mayıs Çarşamba: Bayramın 3. Günü

Okullar tatil mi? Yarın okul var mı, Perşembe Cuma 5-6 Mayıs okullar tatil mi, bayram tatili uzatıldı mı?
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