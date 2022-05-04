Haberler Yaşam Okullar tatil mi? Yarın okul var mı, Perşembe Cuma 5-6 Mayıs okullar tatil mi, bayram tatili uzatıldı mı?

Giriş Tarihi: 04.05.2022 10:59 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022 10:59

Okullar tatil mi? Yarın okul var mı, Perşembe Cuma 5-6 Mayıs okullar tatil mi, bayram tatili uzatıldı mı?

Ramazan Bayramı sona ererken okulların tatil süreci de bitmiş oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda eğitim gören öğrenciler bayram tatilinin uzatılıp uzatılmadığını sorguluyor. 2 Mayıs Pazartesi günü başlayan Ramazan Bayramı sonrası tatil dönüşüne yön verecek olan vatandaşlar MEB açıklamasına gözlerini çevirdi. Bayram tatili sonrası ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki öğrenciler için eğitim öğretim kaldığı yerden devam edecek. Peki Okullar tatil mi? Yarın okul var mı, Perşembe Cuma 5-6 Mayıs okullar tatil mi, bayram tatili uzatıldı mı? İşte okulların tatil durumu ile ilgili son bilgiler…