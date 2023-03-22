Haberler Yaşam Okullarda ara tatil ne zaman? MEB takvimi ile Lise, ilkokul ve ortaokulda ara tatil bayram tatiliyle birleşecek mi, okullar ne zaman ara tatile girecek?

Giriş Tarihi: 22.03.2023 09:30 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 09:30

Okullarda ara tatil ne zaman? MEB takvimi ile Lise, ilkokul ve ortaokulda ara tatil bayram tatiliyle birleşecek mi, okullar ne zaman ara tatile girecek?

Okullarda ara tatil bayram tatiliyle birleşecek mi, ara tatil iptal mi edildi sorusuna yanıt arıyor. Öğrenciler, birinci dönem ara tatilini ise 14-18 Kasım tarihleri arasında yaptı. Kahramanmaraş'taki iki büyük deprem sebebiyle okullar daha geç açıldığı için öğrenciler ara tatil iptal mi edildi sorusuna yanıt arıyor. Bir yandan Ramazan Bayramı tatiline yakın tarihlerde olduğu için "okullarda ara tatil bayram tatiliyle birleşecek mi?" soruları yanıt arıyor. Peki, Okullarda ara tatil ne zaman, okullar ne zaman ara tatile girecek? İşte detaylar