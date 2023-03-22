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Haberler Yaşam Okullarda ara tatil ne zaman? MEB takvimi ile Lise, ilkokul ve ortaokulda ara tatil bayram tatiliyle birleşecek mi, okullar ne zaman ara tatile girecek?
Giriş Tarihi: 22.03.2023 09:30 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 09:30

Okullarda ara tatil ne zaman? MEB takvimi ile Lise, ilkokul ve ortaokulda ara tatil bayram tatiliyle birleşecek mi, okullar ne zaman ara tatile girecek?

Okullarda ara tatil bayram tatiliyle birleşecek mi, ara tatil iptal mi edildi sorusuna yanıt arıyor. Öğrenciler, birinci dönem ara tatilini ise 14-18 Kasım tarihleri arasında yaptı. Kahramanmaraş'taki iki büyük deprem sebebiyle okullar daha geç açıldığı için öğrenciler ara tatil iptal mi edildi sorusuna yanıt arıyor. Bir yandan Ramazan Bayramı tatiline yakın tarihlerde olduğu için "okullarda ara tatil bayram tatiliyle birleşecek mi?" soruları yanıt arıyor. Peki, Okullarda ara tatil ne zaman, okullar ne zaman ara tatile girecek? İşte detaylar

Okullarda ara tatil ne zaman? MEB takvimi ile Lise, ilkokul ve ortaokulda ara tatil bayram tatiliyle birleşecek mi, okullar ne zaman ara tatile girecek?

Okullarda ara tatil ne zaman, kaç gün kaldı, bayram tatiliyle birleşecek mi sorusu yanıt arıyor. MEB eğitim öğretim takvimi 2023'e bakıldığında 2. dönem ara tatil tarihi belli oldu. 12 Eylül 2022'de başlayan okullar, 16 Haziran'da kapanacak. İşte Lise, ilkokul ve ortaokulda ara tatil hakkında detaylar

Okullarda ara tatil ne zaman? MEB takvimi ile Lise, ilkokul ve ortaokulda ara tatil bayram tatiliyle birleşecek mi, okullar ne zaman ara tatile girecek?

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

12 Eylül 2022'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

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Okullarda ara tatil ne zaman? MEB takvimi ile Lise, ilkokul ve ortaokulda ara tatil bayram tatiliyle birleşecek mi, okullar ne zaman ara tatile girecek?

10 İLDE İKİNCİ DÖNEM DEVAM ZORUNLULUĞU ARANMAYACAK

Bakan Özer, "Deprem bölgesinde bulunan okullarda 2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak. Tüm öğrencilerin istedikleri takdirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak.

Okullarda ara tatil ne zaman? MEB takvimi ile Lise, ilkokul ve ortaokulda ara tatil bayram tatiliyle birleşecek mi, okullar ne zaman ara tatile girecek?

Tüm Türkiye'de ve özellikle bölgedeki öğretmenlerimiz idari izinli şu anda. Ders ücretlerini ödemeye devam edeceğiz. Deprem bölgesinde ders ücreti karşılığı çalışan tüm öğretmenlerimizin, yine usta öğreticilerimizin de ücretlerini ödeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Okullarda ara tatil ne zaman? MEB takvimi ile Lise, ilkokul ve ortaokulda ara tatil bayram tatiliyle birleşecek mi, okullar ne zaman ara tatile girecek?

2023 RESMİ VE DİNİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

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