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Okulların Kapanış Tarihi 2026 | Yaz tatili ne zaman başlayacak, kaç gün kaldı?
Giriş Tarihi: 10.06.2026 12:52
Okulların Kapanış Tarihi 2026 | Yaz tatili ne zaman başlayacak, kaç gün kaldı?
2026 Haziran ayı ile eğitim öğretim yılının sona ermesi için geri sayım hızlandı. Böylece "Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlayacak?" soruları eğitim gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. MEB tarafından açıklanan takvim ile öğrencilerin karneleri alacakları ve yaz tatiline başlayacakları tarihe dair detaylar ön plana çıktı.