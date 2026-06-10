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Haberler Yaşam Okulların Kapanış Tarihi 2026 | Yaz tatili ne zaman başlayacak, kaç gün kaldı?
Giriş Tarihi: 10.06.2026 12:52

Okulların Kapanış Tarihi 2026 | Yaz tatili ne zaman başlayacak, kaç gün kaldı?

2026 Haziran ayı ile eğitim öğretim yılının sona ermesi için geri sayım hızlandı. Böylece "Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlayacak?" soruları eğitim gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. MEB tarafından açıklanan takvim ile öğrencilerin karneleri alacakları ve yaz tatiline başlayacakları tarihe dair detaylar ön plana çıktı.

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Okulların Kapanış Tarihi 2026 | Yaz tatili ne zaman başlayacak, kaç gün kaldı?

2026 Okulların kapanış tarihi için sayılı vakit kalmışken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2025-2026 Eğitim-Öğretim takvimi ile yaz tatili tarihi netleşti. Böylece karne günü ile uzun bir eğitim maratonunu geride bırakmaya hazırlanan öğrenciler için, yaz tatili planlamaları ön plana çıktı. Son zil sesinin ardından okulların kapanışı tamamlamış olacak.

Okulların Kapanış Tarihi 2026 | Yaz tatili ne zaman başlayacak, kaç gün kaldı?

2026 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem karneleri, 26 Haziran 2026 Cuma günü dağıtılacak. Karne günüyle birlikte öğrenciler için yaz tatili başlayacak.

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Okulların Kapanış Tarihi 2026 | Yaz tatili ne zaman başlayacak, kaç gün kaldı?

2026 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Uzun soluklu eğitim-öğretim döneminin ardından MEB takvimine göre okullar 26 Haziran 2026 tarihinde kapanacak.

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Okulların Kapanış Tarihi 2026 | Yaz tatili ne zaman başlayacak, kaç gün kaldı?

YAZ TATİLİNE VE OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN KALDI?

10 Haziran bugün itibarıyla okulların kapanmasına ve yaz tatilinin başlamasına yaklaşık 16 gün kaldı.

Okulların Kapanış Tarihi 2026 | Yaz tatili ne zaman başlayacak, kaç gün kaldı?

2027 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Henüz MEB tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılı için resmi açılış tarihi açıklanmadı. Ancak önceki yıllardaki uygulamalara bakıldığında okulların 2026 Eylül ayında açılması bekleniyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#MEB

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