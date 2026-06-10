Okulların Kapanış Tarihi 2026 | Yaz tatili ne zaman başlayacak, kaç gün kaldı?

2026 Okulların kapanış tarihi için sayılı vakit kalmışken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2025-2026 Eğitim-Öğretim takvimi ile yaz tatili tarihi netleşti. Böylece karne günü ile uzun bir eğitim maratonunu geride bırakmaya hazırlanan öğrenciler için, yaz tatili planlamaları ön plana çıktı. Son zil sesinin ardından okulların kapanışı tamamlamış olacak.