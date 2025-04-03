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OKULLARIN KAPANIŞ TARİHİ: MEB takvimi ile okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili hangi tarihte başlayacak?
Giriş Tarihi: 03.04.2025 15:49
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025
15:49
OKULLARIN KAPANIŞ TARİHİ: MEB takvimi ile okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili hangi tarihte başlayacak?
Öğrenciler, yoğun geçen eğitim öğretim yılının ardından yaz tatiline kavuşmak için gün sayıyor. Ramazan Bayramı ile birleşen ikinci ara tatil, kısa bir mola fırsatı sunarken, şimdi ise gözler okulların kapanış tarihine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen akademik takvime göre, karne günü ve yaz tatilinin başlangıç tarihi netleşti. Peki, 2025 okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili hangi tarihte başlayacak? İşte, tüm detaylar.