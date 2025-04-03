Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam OKULLARIN KAPANIŞ TARİHİ: MEB takvimi ile okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili hangi tarihte başlayacak?
Giriş Tarihi: 03.04.2025 15:49 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 15:49

OKULLARIN KAPANIŞ TARİHİ: MEB takvimi ile okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili hangi tarihte başlayacak?

Öğrenciler, yoğun geçen eğitim öğretim yılının ardından yaz tatiline kavuşmak için gün sayıyor. Ramazan Bayramı ile birleşen ikinci ara tatil, kısa bir mola fırsatı sunarken, şimdi ise gözler okulların kapanış tarihine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen akademik takvime göre, karne günü ve yaz tatilinin başlangıç tarihi netleşti. Peki, 2025 okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili hangi tarihte başlayacak? İşte, tüm detaylar.

OKULLARIN KAPANIŞ TARİHİ: MEB takvimi ile okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili hangi tarihte başlayacak?

Yoğun ders temposu ve sınavlarla geçen bir yılın ardından öğrenciler, yaz tatiline kavuşmak için sabırsızlanıyor. Ramazan Bayramı ile birleşen ikinci ara tatil kısa bir nefes aldırırken, şimdi ise yaz tatilinin başlangıç tarihi gündemde. Milli Eğitim Bakanlığı'nın akademik takvimine göre, okulların kapanış tarihi ve karne günü kesinleşti. Peki, 2025 yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte, detaylar.

OKULLARIN KAPANIŞ TARİHİ: MEB takvimi ile okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili hangi tarihte başlayacak?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2024-2025 akademik takvimine göre, öğrenciler yaz tatiline 20 Haziran Cuma günü alacakları karnelerle birlikte girecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
OKULLARIN KAPANIŞ TARİHİ: MEB takvimi ile okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili hangi tarihte başlayacak?

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) belirlediği akademik takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler, 4 Nisan 2025 Cuma gününe kadar sürecek bu tatilde kısa bir mola verme fırsatı bulacak. Tatilin ardından 7 Nisan Pazartesi günü dersler kaldığı yerden devam edecek.

OKULLARIN KAPANIŞ TARİHİ: MEB takvimi ile okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili hangi tarihte başlayacak?

MEB 2024-2025 TATİL TAKVİMİ

MEB 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;

Birinci ara tatil: 11-15 Kasım 2024

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2025

İkinci ara tatil: 31 Mart - 4 Nisan 2025

Okulların kapanışı: 20 Haziran 2025

OKULLARIN KAPANIŞ TARİHİ: MEB takvimi ile okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili hangi tarihte başlayacak?