OKULLARIN KAPANIŞ TARİHİ: MEB takvimi ile okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili hangi tarihte başlayacak?

Yoğun ders temposu ve sınavlarla geçen bir yılın ardından öğrenciler, yaz tatiline kavuşmak için sabırsızlanıyor. Ramazan Bayramı ile birleşen ikinci ara tatil kısa bir nefes aldırırken, şimdi ise yaz tatilinin başlangıç tarihi gündemde. Milli Eğitim Bakanlığı'nın akademik takvimine göre, okulların kapanış tarihi ve karne günü kesinleşti. Peki, 2025 yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte, detaylar.