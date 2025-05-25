Öldüğünde kimlerin cenazesine katılacağını merak eden 45 yaşındaki Bosna Hersekli Amir Vehaboviç cenazesine gittiğinde ne görmüştür?

Öldüğünde kimlerin cenazesine katılacağını merak eden 45 yaşındaki Bosna Hersekli Amir Vehaboviç, 2007'de sahte bir ölüm belgesi düzenletmiş, boş bir tabut ayarlatmış ve cenazesine gittiğinde ne görmüştür?İşte Milyoner sorusuna ytanıt!