Haberler
Yaşam
Öldüğünde kimlerin cenazesine katılacağını merak eden 45 yaşındaki Bosna Hersekli Amir Vehaboviç cenazesine gittiğinde ne görmüştür?
Giriş Tarihi: 25.05.2025 23:21
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025
23:23
Öldüğünde kimlerin cenazesine katılacağını merak eden 45 yaşındaki Bosna Hersekli Amir Vehaboviç cenazesine gittiğinde ne görmüştür?
Ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile her Pazar akşamı seyircileri ekran başında keyifli dakikalar yaşatan Kim Milyoner Olmak İster'in 25 Mayıs günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Öldüğünde kimlerin cenazesine katılacağını merak eden 45 yaşındaki Bosna Hersekli Amir Vehaboviç, 2007'de sahte bir ölüm belgesi düzenletmiş, boş bir tabut ayarlatmış ve cenazesine gittiğinde ne görmüştür? için araştırmalar başladı. İşte o 100 TL değerindeki sorunun cevabı