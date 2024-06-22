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Haberler Yaşam Öldür Beni Sevgilim oyuncuları ve konusu! Öldür Beni Sevgilim filmi nerede ve ne zaman çekildi, kadroda hangi ünlü isimler var?
Giriş Tarihi: 22.06.2024 00:40 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 16:24

Öldür Beni Sevgilim oyuncuları ve konusu! Öldür Beni Sevgilim filmi nerede ve ne zaman çekildi, kadroda hangi ünlü isimler var?

Öldür Beni Sevgilim oyuncuları ve konusu gündemdeki yerini aldı. Bu akşam televizyon ekranlarında takip edilecek yapımın yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturuyor. Romantik komedi türündeki filmde birçok popüler isim yer alıyor. Peki; Öldür Beni Sevgilim filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı? İşte, filme dair merak edilenler...

Öldür Beni Sevgilim oyuncuları ve konusu! Öldür Beni Sevgilim filmi nerede ve ne zaman çekildi, kadroda hangi ünlü isimler var?

Öldür Beni Sevgilim oyuncuları arasında Murat Boz, Seda Bakan gibi isimler yer alıyor. 2019 yapımı filmde Okan ve Demet'in hikayesi anlatılıyor. Senaryosunu Murat Dişli'nin kaleme aldığı filmin kadrosu araştırılmaya başladı. Sinemaseverler ekran başında. Peki; Öldür Beni Sevgilim filmi nerede çekildi, konusu nedir?

Öldür Beni Sevgilim oyuncuları ve konusu! Öldür Beni Sevgilim filmi nerede ve ne zaman çekildi, kadroda hangi ünlü isimler var?

ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM KONUSU

Öldür Beni Sevgilim, birbirlerini öldürmeye karar veren bir çiftin hikayesini konu ediyor. Okan ile Demet, 5 yıldır evli olan bir çifttir. Ancak birlikte geçirdikleri senelere rağmen ilişkileri pek de iyi değildir. İkilinin aşkı masal gibi başlamış, büyük heyecanlarla devam etmiş ve mutlu sona ulaşmıştır. Ancak evliliğin ardından hayatları sıradanlaşmaya başladıkça, çiftin içindeki o heyecan duygusu da ölmeye başlamıştır.

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Öldür Beni Sevgilim oyuncuları ve konusu! Öldür Beni Sevgilim filmi nerede ve ne zaman çekildi, kadroda hangi ünlü isimler var?

5 yılın sonunda ikili adeta birbirinden bunalmış hale gelir. Farklı hayatlar isteseler de bunu dile getiremeyen ve ses çıkarmadan, içten içe birbirlerine sinir olmaya başlayan genç çift, evlilik yıldönümlerinde büyük bir yanlış anlamanın kurbanı olur. Yaşanan yanlışlık sonucunda 5 yıllık karı-koca birbirlerini öldürmeye karar verirler. Bunun için uygun yollar arayan çift, kendilerini birbirinden komik ve tehlikeli durumlar içerisinde bulur...

Öldür Beni Sevgilim oyuncuları ve konusu! Öldür Beni Sevgilim filmi nerede ve ne zaman çekildi, kadroda hangi ünlü isimler var?

ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM OYUNCULARI

Murat Boz
Seda Bakan
Açelya Topaloğlu
Özgür Emre Yıldırım
Seda Güven
Yosi Mizrahi
Dilşad Şimşek
Ali Yoğurtçuoğlu

Öldür Beni Sevgilim oyuncuları ve konusu! Öldür Beni Sevgilim filmi nerede ve ne zaman çekildi, kadroda hangi ünlü isimler var?

ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yer alan Faralya köyünde ve İstanbul'un farklı noktalarında gerçekleşmiştir.