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Öldür Beni Sevgilim oyuncuları ve konusu! Öldür Beni Sevgilim filmi nerede ve ne zaman çekildi, kadroda hangi ünlü isimler var?
Giriş Tarihi: 22.06.2024 00:40
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025
16:24
Öldür Beni Sevgilim oyuncuları ve konusu! Öldür Beni Sevgilim filmi nerede ve ne zaman çekildi, kadroda hangi ünlü isimler var?
Öldür Beni Sevgilim oyuncuları ve konusu gündemdeki yerini aldı. Bu akşam televizyon ekranlarında takip edilecek yapımın yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturuyor. Romantik komedi türündeki filmde birçok popüler isim yer alıyor. Peki; Öldür Beni Sevgilim filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı? İşte, filme dair merak edilenler...