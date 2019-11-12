Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Öldürdüğü kadının cenazesine katılmış

'ta, 18 Eylül'de evine 200 metre uzaklıktaki ormanlık alanda cesedi bulunan Sultan Biryan'ın (69) şüphelisi olarak gözaltına alınan komşusu Ahmet Sarı (53), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cinayeti çözmek için özel ekip kuran polis, Sarı'nın olaydan sonra kadının üzerindeki bilezik ve küpeleri kuyumcuya sattığını tespit etti. Ölen kadının damadı Yahya Kasımfırtına ise şüphelinin cenazede kendilerine başsağlığı dileyerek, ağladığını söyledi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.11.2019 19:24 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 19:28
Öldürdüğü kadının cenazesine katılmış

Yeni Mahalle Dilektepe Sokak'ta eşi ve engelli kızıyla birlikte yaşayan 5 çocuk annesi Sultan Biryan, 14 Eylül'de kestane toplamak için evden çıktı. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Biryan'ın cesedi, kaybolduktan 4 gün sonra evine 200 metre mesafedeki ormanlık alanda üzeri çalılarla kapatılmış şekilde bulundu.

Öldürdüğü kadının cenazesine katılmış

Cumhuriyet Başsavcılığı, Biryan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Bürosu ekipleri, cinayeti çözmek için özel ekip kurdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Öldürdüğü kadının cenazesine katılmış

Ekip, Biryan'ın komşusu Ahmet Sarı'nın bir kuyumcuda bilezik ve küpe bozdurduğunu tespit etti. Yapılan çalışmada ziynet eşyalarının Biryan'a ait olduğu belirlendi. Ardından fiziki takibe alınan Ahmet Sarı'nın telefonu da dinlemeye alındı.

Öldürdüğü kadının cenazesine katılmış

Delilleri toplayan polis, savcı talimatıyla Ahmet Sarı'yı dün evinde gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen Ahmet Sarı'ya kuyumcudaki görüntüleri izletilince susma hakkını kullanmak istedi.

Öldürdüğü kadının cenazesine katılmış

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ahmet Sarı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Ahmet Sarı, nöbetçi mahkeme tarafından 'kasten öldürme' ve 'gasp' suçlarından tutuklandı.

Öldürdüğü kadının cenazesine katılmış

Sultan Biryan'ın damadı Yahya Kasımfırtına, tutuklanan Ahmet Sarı'nın kayınvalidesinin cenazesine katıldığını ve ağlayarak kendilerine başsağlığı dilediğini söyledi.

Öldürdüğü kadının cenazesine katılmış

Şüpheli olarak gözaltına alındığını öğrendiklerinde büyük üzüntü yaşadıklarını anlatan Kasımfırtına, "Haberi dün akşam aldık. Ahmet Sarı'nın yakalandığını kuyumcuda bileziği bozdururken resmi olduğunu söylediler.

BİZE ULAŞIN