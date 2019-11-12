Öldürdüğü kadının cenazesine katılmış

Ekip, Biryan'ın komşusu Ahmet Sarı'nın bir kuyumcuda bilezik ve küpe bozdurduğunu tespit etti. Yapılan çalışmada ziynet eşyalarının Biryan'a ait olduğu belirlendi. Ardından fiziki takibe alınan Ahmet Sarı'nın telefonu da dinlemeye alındı.