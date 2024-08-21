Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 21.08.2024 15:53 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 16:21

Öldürülen müzisyenin son görüntüsü ortaya çıktı: Katillerini kapıda karşılamış

İstanbul Kadıköy'de eşinden ayrılan ve tek başına yaşadığı öğrenilen 40 yaşındaki müzisyen Çınar Ersanlı, evinde elleri ve ayakları bağlı ölü bulunmuştu. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Ersanlı'nın iki arkadaşını gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler Mehmet Ali U. (19) ve Emre E. (26) Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ilk ifadesinde Ersanlı ile daha önceden arkadaş olduklarını, olay günü onun evinde alkol aldıkları sırada aralarında sözlü tartışma çıktığını olayın yaşandığını söyledikleri öne sürüldü. Öte yandan, öldürülen müzisyen Çınar Ersanlı'nın son görüntüleri de ortaya çıktı.

Yunus Emre KAVAK
Öldürülen müzisyenin son görüntüsü ortaya çıktı: Katillerini kapıda karşılamış

Olay, 18 Ağustos Pazar günü saat 23.00 sıralarında Fenerbahçe Mahallesi, Saldıray Sokak'ta bulunan 15 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi.

Öldürülen müzisyenin son görüntüsü ortaya çıktı: Katillerini kapıda karşılamış

İddiaya göre; makine mühendisi olan ve aynı zamanda amatör müzisyenlik yapan Çınar Ersanlı(40)'dan 17 Ağustos Cumartesi gününden sonra haber alamayan yakınları daire kapısını çaldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Öldürülen müzisyenin son görüntüsü ortaya çıktı: Katillerini kapıda karşılamış

Kapının açılmamasının ardından çilingir yardımıyla içeri giren yakınları Ersanlı'nın salonda elleri, ayakları ve ağzı bağlı hareketsiz halde yattığını gördü.

Öldürülen müzisyenin son görüntüsü ortaya çıktı: Katillerini kapıda karşılamış

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ersanlı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Öldürülen müzisyenin son görüntüsü ortaya çıktı: Katillerini kapıda karşılamış

Ersanlı'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp'ta yapılan işlemlerin ardından Ersanlı'nın cenazesi İzmir'de toprağa verildi.

SON DAKİKA