Olimpiyatlar hangi kanalda, Türk sporcular ne zaman yarışacak? Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları maç takvimi

Olimpiyatlar hangi kanalda canlı yayınlanacak, Türk sporcular ne zaman yarışacak gibi sorular gündemde. Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları maç takvimi üzerinden kontrol edilen maçlarda madalya istatistiğimiz de değerlendiriliyor. Farklı branşlarda yerini alan milli sporcularımızı izlemek isteyenler oyunların yayın kanalına odaklandı. Peki; Olimpiyatlar hangi kanalda?