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Olimpiyatlar hangi kanalda, Türk sporcular ne zaman yarışacak? Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları maç takvimi
Giriş Tarihi: 27.07.2024 11:32
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024
11:32
Yaz Oyunları Açılış Töreni Paris'te gerçekleşti. Maçları canlı takip etmek isteyenler olimpiyatlar hangi kanalda canlı yayınlanıyor sorusuna yanıt arıyor. Öte yandan Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları maç takvimi üzerinden Türk sporcular ne zaman yarışacak takip ediliyor. Okçuluk, voleybol, güreş, atıcılık, yüzme, jimnastik gibi pek çok branşta gerçekleşecek oyunlar sporseverlerin gündeminde. Peki; Olimpiyatlar hangi kanalda?