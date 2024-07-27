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Haberler Yaşam Olimpiyatlar hangi kanalda, Türk sporcular ne zaman yarışacak? Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları maç takvimi
Giriş Tarihi: 27.07.2024 11:32 Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 11:32

Olimpiyatlar hangi kanalda, Türk sporcular ne zaman yarışacak? Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları maç takvimi

Yaz Oyunları Açılış Töreni Paris'te gerçekleşti. Maçları canlı takip etmek isteyenler olimpiyatlar hangi kanalda canlı yayınlanıyor sorusuna yanıt arıyor. Öte yandan Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları maç takvimi üzerinden Türk sporcular ne zaman yarışacak takip ediliyor. Okçuluk, voleybol, güreş, atıcılık, yüzme, jimnastik gibi pek çok branşta gerçekleşecek oyunlar sporseverlerin gündeminde. Peki; Olimpiyatlar hangi kanalda?

Olimpiyatlar hangi kanalda, Türk sporcular ne zaman yarışacak? Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları maç takvimi

Olimpiyatlar hangi kanalda canlı yayınlanacak, Türk sporcular ne zaman yarışacak gibi sorular gündemde. Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları maç takvimi üzerinden kontrol edilen maçlarda madalya istatistiğimiz de değerlendiriliyor. Farklı branşlarda yerini alan milli sporcularımızı izlemek isteyenler oyunların yayın kanalına odaklandı. Peki; Olimpiyatlar hangi kanalda?

Olimpiyatlar hangi kanalda, Türk sporcular ne zaman yarışacak? Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları maç takvimi

OLİMPİYATLAR HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

32 branş ve 48 dalda mücadele edecek sporcular açılış töreni ardından oyun alanlarında yerlerini alıyor. Olimpiyat Oyunları TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ile Eurosport 1, Eurosport 2'den canlı olarak yayınlanacak.

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Olimpiyatlar hangi kanalda, Türk sporcular ne zaman yarışacak? Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları maç takvimi

TÜRK SPORCULAR NE ZAMAN YARIŞACAK?

Paris Olimiyatlarında günlük program Türk sporcular özelinde yayımlanıyor. İşte, 27 Temmuz Cumartesi gününe ait olimpiyat maç takvimi:

Olimpiyatlar hangi kanalda, Türk sporcular ne zaman yarışacak? Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları maç takvimi

FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT MAÇ TAKVİMİ

29 Temmuz 2024
10.00 Türkiye-Hollanda

1 Ağustos 2024
10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos 2024
10.00 Türkiye-İtalya

Olimpiyatlar hangi kanalda, Türk sporcular ne zaman yarışacak? Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları maç takvimi
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