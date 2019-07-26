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Ölümü bekleyen aslanın mucize kurtuluşu

Onlarca sırtlan bir aslanın etrafını sarmış ve onu öldürmek için sadece sabırla pes etmesini bekliyorlardı. Ölümün nefesini adeta ensesinde hisseden aslan hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştı. 'dan gelen bu kareler izleyenleri şaşkınlığa uğratıyor. Vahşi doğanın en güçlü ve acımasız canlısı olarak bilinen aslan onlarca sırtlanın saldırısına uğradı. Ölmesi adeta bir an meselesine dönüşen aslan mucize denilebilecek bir şekilde sırtlanlardan kurtuldu o anlar ise kare kare görüntülendi.

Giriş Tarihi: 26.07.2019 08:33 Güncelleme Tarihi: 26.07.2019 09:02
Ölümü bekleyen aslanın mucize kurtuluşu

Daha önce karşılaşma şansınızın pek olmadığı bu görüntüler görenleri hayretler içinde bıraktı.

Ölümü bekleyen aslanın mucize kurtuluşu

Hanedanlar' isimli belgeselde etrafı sırtlanlarla çevrilmiş yalnız bir aslanın mücadelesi yayınlandı..

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Ölümü bekleyen aslanın mucize kurtuluşu

Sırtlanlardan bir türlü kaçamayan aslanın imdadına dostu yetişti.

Ölümü bekleyen aslanın mucize kurtuluşu

Belgeselde Red isimli erkek aslanın etrafını bir anda 20 sırtlan sarıyor.

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Ölümü bekleyen aslanın mucize kurtuluşu

Aslan ise her ne kadar sırtlandan güçlü olsa da bu kadar büyük bir grup karşısında kendini koruyamıyor.

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Ölümü bekleyen aslanın mucize kurtuluşu

Aslan sırtlan grubunun ortasından çıkmaya çalışırken korkusu gözlerinden bile okunabiliyor.

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Ölümü bekleyen aslanın mucize kurtuluşu

Bu sırada Red'in imdadına Tatu yetişiyor.

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