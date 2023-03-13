Haberler Yaşam Ömer 8. Yeni ve son bölüm izle ekranı! Star Tv ile 13 Mart 2023 tarihli Ömer dizisi son bölüm izle

Giriş Tarihi: 13.03.2023 20:45 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 20:47

Ömer 8. Yeni ve son bölüm izle ekranı! Star Tv ile 13 Mart 2023 tarihli Ömer dizisi son bölüm izle

Star Tv ekranlarından yayınlanmakta olan Ömer dizisi bu akşam yeni bölümüyle yayınlandı. Dizinin sıkı takipçileri yapımı internet aracılığı ile izlemek üzere Ömer 8. Yeni bölüm izle ekranı araştırmasına çıktı. Yapımda geçtiğimiz hafta Ömer'in Gamze'ye olan aşkının tehlikeli bir boyuta geldiğini düşünen Reşat, Tahir'den önce davranarak soluğu Fatma'nın yanında alır. Tahir'i susturup herkese derin bir nefes aldırsa da doktor Erdal'ın Gamze'ye talip olduğunu söylemesiyle herkese beklemedikleri bir şok yaşatır. Peki, yeni haftada neler olacak? İşte Ömer 8. Yeni ve son bölüm izle ekranı…