Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Ömer 8. Yeni ve son bölüm izle ekranı! Star Tv ile 13 Mart 2023 tarihli Ömer dizisi son bölüm izle
Giriş Tarihi: 13.03.2023 20:45 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 20:47

Ömer 8. Yeni ve son bölüm izle ekranı! Star Tv ile 13 Mart 2023 tarihli Ömer dizisi son bölüm izle

Star Tv ekranlarından yayınlanmakta olan Ömer dizisi bu akşam yeni bölümüyle yayınlandı. Dizinin sıkı takipçileri yapımı internet aracılığı ile izlemek üzere Ömer 8. Yeni bölüm izle ekranı araştırmasına çıktı. Yapımda geçtiğimiz hafta Ömer'in Gamze'ye olan aşkının tehlikeli bir boyuta geldiğini düşünen Reşat, Tahir'den önce davranarak soluğu Fatma'nın yanında alır. Tahir'i susturup herkese derin bir nefes aldırsa da doktor Erdal'ın Gamze'ye talip olduğunu söylemesiyle herkese beklemedikleri bir şok yaşatır. Peki, yeni haftada neler olacak? İşte Ömer 8. Yeni ve son bölüm izle ekranı…

Ömer 8. Yeni ve son bölüm izle ekranı! Star Tv ile 13 Mart 2023 tarihli Ömer dizisi son bölüm izle

Ömer yeni ve son bölüm izle! Başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay'ın paylaştığı dizi her hafta dikkat çeken yapımlar arasında yer alıyor. Dizinin bu haftaki bölümünü internet üzerinden takip etmek isteyen diziseverler "Ömer 8. Yeni ve son bölüm izle" ekranı aracılığıyla yapımı takip edebiliyor. İşte 13 Mart tarihli bölümüyle Star Tv Ömer izle ekranı ve tüm detaylar.

Ömer 8. Yeni ve son bölüm izle ekranı! Star Tv ile 13 Mart 2023 tarihli Ömer dizisi son bölüm izle

ÖMER İZLE

https://www.startv.com.tr/dizi/omer/bolumler/8-bolum

ÖMER DİZİSİ 8. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Gamze'nin Erdal ile mutlu olamayacağına inanan Ömer, onu bu hatadan uzak tutmaya çalışırken Süreyya ile ilişkisini tehlikeye sokacak adımlar atar. Ömer'in karşısına çıkmasıyla aklı karışan Gamze, Erdal'la evlilik yoluna girmeyeceğini annesine söyler fakat karşısında hiç tahmin etmediği bir Fatma bulur. Fatma'nın öfkeyle Gamze'ye attığı tokat, herkesin hayatında bir bomba etkisi yaratır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ömer 8. Yeni ve son bölüm izle ekranı! Star Tv ile 13 Mart 2023 tarihli Ömer dizisi son bölüm izle

Nisa'nın evinde yolunda gitmeyen bir şeyler olduğundan şüphelenen Reşat, kızının yaşadığı maddi sıkıntıların farkına varır. Bu sırada okuldaki Yaman'ın Emine'ye babasıyla ilgili söyledikleri, Emine ve Nisa arasında bir gerilime yol açar. Emine annesine inanmış görünse de Yaman'ın sözleri içinde şüphe uyandırmıştır.

Ömer 8. Yeni ve son bölüm izle ekranı! Star Tv ile 13 Mart 2023 tarihli Ömer dizisi son bölüm izle

Ömer'e olan sevgisinden yeterince karşılık bulamadığını hisseden Süreyya'nın kalbinde, Figen'in ektiği kuşku tohumları filizlenmeye başlar. Aklındaki soruların cevabını bulmak için kararlı bir adım atan Süreyya, Ömer'i zor bir ikilemde bırakacaktır.

SON DAKİKA