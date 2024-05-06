Ömer dizisi bitiyor mu, final mi? Star TV ile Ömer neden final yapıyor, neler olacak?

Nurhayat ve Reşat arasındaki konuşmayı duyan Çiçek, sevdiği adam için mücadele etmeyi bırakarak evi terk eder. Onun gidişi Reşat'ın bazı gerçekleri daha iyi görmesini sağlarken, Gamze ve Ömer, Çiçek'i geri döndürmek için büyük çaba gösterirler. Eda ile Nilüfer kendilerine dair önemli bir karar alırlar ve Vicdan'ı da bu karara ortak ederler.