Haberler
Yaşam
Ömer dizisi bitiyor mu, final mi? Star TV ile Ömer neden final yapıyor, neler olacak?
Giriş Tarihi: 06.05.2024 09:39
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
09:44
Ömer dizisi bitiyor mu, final mi? Star TV ile Ömer neden final yapıyor, neler olacak?
Star TV ekranlarında her hafta Pazartesi günü ekranlara gelen Ömer dizisi bitiyor mu, final mi yapıyor sorularıyla gündemde. Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın başrollerinde yer aldığı yapımın takipçileri 54. bölüm için ekran başında. Ömer final bölümü için geri sayım başladı. Peki; Ömer dizisi neden final yapıyor, son bölümde neler olacak? İşte, detaylar...