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Haberler Yaşam Ömer dizisi Süreyya kimdir? Ömer dizisinin Süreyya’sı Simay Barlas kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?
Giriş Tarihi: 30.01.2023 16:14 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 16:18

Ömer dizisi Süreyya kimdir? Ömer dizisinin Süreyya’sı Simay Barlas kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Ömer yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Her Pazartesi akşamı yayınlanan diziye güzel oyuncu Simay Barlas dahil oldu. Barlas, dizide Süreyya karakterine hayat verecek ve 4. Bölümden itibaren izleyici karşısına çıkacak. Bu noktada dizinin sıkı takipçileri Ömer dizisi Süreyya kimdir, Ömer'le evlenecek mi sorularına yanıt aramaya başladı. Gamze'nin yanıtıyla hayal kırıklığına uğrayan Ömer, babasının ısrarlarına dayanamayarak Süreyya ile görüşmeyi kabul eder. Yeni karakterin Gamze ile Ömer arasında nelere sebep olacağı merak konusu olur. Peki, Ömer dizisinin Süreyya'sı Simay Barlas kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? İşte, Ömer dizisinin Süreyya'sı Simay Barlas hayatı ve kariyeri.

Ömer dizisi Süreyya kimdir? Ömer dizisinin Süreyya’sı Simay Barlas kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

Ömer dizisi Süreyya kimdir, Ömer'le evlenecek mi soruları yanıt aramaya başladı. Star TV ekranlarının konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ömer dizisine yeni bir karakter dahil oluyor. Pazartesi akşamları yayınlanan dizinin kadrosuna güzel oyuncu Simay Barlas katıldı. Barlas, dizide Süreyya karakterini canlandıracak. Dizinin 4. Bölüm fragmanında Ömer ile Süreyya'nın tanışma sahnelerine yer verildi. Peki, Ömer dizisi Süreyya kimdir kimdir, Ömer ile evlenecek mi? Ömer dizisinde Süreyya'yı canlandıran Simay Barlas kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, detaylar…

Ömer dizisi Süreyya kimdir? Ömer dizisinin Süreyya’sı Simay Barlas kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

SİMAY BARLAS ÖMER DİZİSİNDE!

Star Tv'nin OGM Pictures imzalı Ömer dizisinin kadrosuna genç oyuncu Simay Barlas dahil oldu. Barlas, dizide Ömer'in yaşadığı hayal kırıklığının ardından görüşmeyi kabul ettiği Süreyya karakterini canlandıracak.

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Ömer dizisi Süreyya kimdir? Ömer dizisinin Süreyya’sı Simay Barlas kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

Gamze'ye büyük umutlarla evlilik teklif eden Ömer, aldığı cevapla büyük bir hayal kırıklığına uğrar.

Yaşadığı hayal kırıklığının ardından Reşat'ın ısrarıyla Süreyya ile görüşmeyi kabul eden Ömer, tahmininden hızlı gelişen olaylar karşısında nasıl davranacak?

Gamze, Ömer'in Süreyya ile görüşmesinden haberdar olacak mı?

Ömer dizisi Süreyya kimdir? Ömer dizisinin Süreyya’sı Simay Barlas kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

SİMAY BARLAS KİMDİR?

7 Mayıs 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Simay Barlas, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü'nden mezun olmuştur.

İlk oyunculuk tecrübesini 2014-2017 yılları arasında Star TV'de yayınlanan Paramparça adlı dizide canlandırdığı Öykü karakteri ile yaşayan Barlas, ardından 2017 yılında Kanal D'de yayınlanan Adı Efsane adlı dizide Naz rolünü canlandırmıştır.

Ömer dizisi Süreyya kimdir? Ömer dizisinin Süreyya’sı Simay Barlas kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

2016-2017 yılları arasında Star TV'de yayınlanan Hayat Bazen Tatlıdır adlı dizide Gözde ve 2019-2020 yılları arasında Kanal D yayınlanan Zalim İstanbul adlı dizide Damla karakterlerine hayat vermiştir.

Simay Barlas 2020 yılında Kanal D'de yayınlanan Bir Annenin Günahı adlı dizide Yağmur ve 2021-2022 yılları arasında Show TV'de yayımlanan Aziz adlı dizide Efnan karakterini canlandırmıştır.

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