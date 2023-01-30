Haberler Yaşam Ömer dizisi Süreyya kimdir? Ömer dizisinin Süreyya’sı Simay Barlas kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

Giriş Tarihi: 30.01.2023 16:14 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 16:18

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Ömer yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Her Pazartesi akşamı yayınlanan diziye güzel oyuncu Simay Barlas dahil oldu. Barlas, dizide Süreyya karakterine hayat verecek ve 4. Bölümden itibaren izleyici karşısına çıkacak. Bu noktada dizinin sıkı takipçileri Ömer dizisi Süreyya kimdir, Ömer'le evlenecek mi sorularına yanıt aramaya başladı. Gamze'nin yanıtıyla hayal kırıklığına uğrayan Ömer, babasının ısrarlarına dayanamayarak Süreyya ile görüşmeyi kabul eder. Yeni karakterin Gamze ile Ömer arasında nelere sebep olacağı merak konusu olur. Peki, Ömer dizisinin Süreyya'sı Simay Barlas kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? İşte, Ömer dizisinin Süreyya'sı Simay Barlas hayatı ve kariyeri.