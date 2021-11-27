Yeni varyant: Omicron nedir, belirtileri nelerdir ve hangi ülkelerde vaka görüldü? Dünyayı tehdit eden yeni varyantın adı "Omicron" oldu!

Uzunca bir süredir dünya genelini etkisi altına alan koronavirüs salgınında yeni tehtidin adı "Omicron" oldu. Özellikle Güney Afrika bölgesinde tespit edilen bu varyantın şuana kadar rastlanılanların en tehlikelisi olduğu uzmanlar tarafından ortaya atılan iddialar arasında yer alırken milyonlar "Omicron varyantı nedir, belirtileri nelerdir ve hangi ülkelerde var?" sorularına yanıt aramaya başladı. Dünya Sağlık Örgütü; 26 Kasım tarihinde bu virüsü, endişe verici varyant sınıfına sokarken bu durum yeni bir tedirginliğe neden oldu. Peki, Omicron nedir, belirtileri nelerdir ve hangi ülkelerde var? İşte detaylar...