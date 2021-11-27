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Giriş Tarihi: 27.11.2021 01:03 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 07:37

Yeni varyant: Omicron nedir, belirtileri nelerdir ve hangi ülkelerde vaka görüldü? Dünyayı tehdit eden yeni varyantın adı "Omicron" oldu!

Uzunca bir süredir dünya genelini etkisi altına alan koronavirüs salgınında yeni tehtidin adı "Omicron" oldu. Özellikle Güney Afrika bölgesinde tespit edilen bu varyantın şuana kadar rastlanılanların en tehlikelisi olduğu uzmanlar tarafından ortaya atılan iddialar arasında yer alırken milyonlar "Omicron varyantı nedir, belirtileri nelerdir ve hangi ülkelerde var?" sorularına yanıt aramaya başladı. Dünya Sağlık Örgütü; 26 Kasım tarihinde bu virüsü, endişe verici varyant sınıfına sokarken bu durum yeni bir tedirginliğe neden oldu. Peki, Omicron nedir, belirtileri nelerdir ve hangi ülkelerde var? İşte detaylar...

Omicron varyantı nedir, belirtileri nelerdir ve hangi ülkelerde var? Dünyayı tehdit eden yeni varyantın adı Omicron oldu!

Omicron kelimesi geçtiğimiz gün itibarıyla milyonların merak konusu haline geldi. Koronavirüs salgını sürecinde Dünya Sağlık Örgütü yeni bir terimi dünya gündemine soktu. Güney Afrika bölgesinde rastlanan bu varyantın oldukça tehlikeli olduğu ifade edilirken öte yandan "Omicron varyantı nedir, belirtileri nelerdir ve hangi ülkelerde var?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Omicron varyantına dair merak edilen detaylar...

Omicron varyantı nedir, belirtileri nelerdir ve hangi ülkelerde var? Dünyayı tehdit eden yeni varyantın adı Omicron oldu!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Güney Afrika'da ilk kez tespit edilen ve B.1.1.529 olarak da adlandırılan korona virüsün (Covid-19) yeni mutasyonunu "Endişe Mutasyonu (VOC)" olarak sınıflandırarak, mutasyonun yeni adını "Omicron" olarak belirledi.

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Omicron varyantı nedir, belirtileri nelerdir ve hangi ülkelerde var? Dünyayı tehdit eden yeni varyantın adı Omicron oldu!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Güney Afrika'da görülen ve B.1.1.529 olarak adlandırtılan korona virüsün (Covid-19) yeni mutasyonunu değerlendirmek üzere düzenlenen toplantının detaylarına değindi. DSÖ, B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni mutasyonunun adını değiştirerek, "Omicron" ismini verdiğini duyurdu.

Omicron varyantı nedir, belirtileri nelerdir ve hangi ülkelerde var? Dünyayı tehdit eden yeni varyantın adı Omicron oldu!

Bu mutasyonun daha bulaşıcı olduğunu belirtilen DSÖ, açıklamasında "Bu mutasyon, bazıları endişe verici olan çok sayıda mutasyona sahiptir. On bulgular yeni mutasyonun daha yüksek bulaşma riski taşıdığı yönünde" ifadelerine yer verdi. Omicron mutasyonunu taşıyan vaka sayısının Güney Afrika'daki giderek arttığını belirten DSÖ, yeni mutasyonunu "Endişe Mutasyonu (VOC)" olarak sınıflandırdığını kaydetti.

Omicron varyantı nedir, belirtileri nelerdir ve hangi ülkelerde var? Dünyayı tehdit eden yeni varyantın adı Omicron oldu!

Birçok ülke, Afrika ülkelerine olan seyahatleri askıya aldı

Covid-19'un yeni mutasyonu Omicron'un hızla yayılması üzerine Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülke, Botsvana, Esvatini, Lesotho, Mozambik, Namibya, Güney Afrika ve Zimbabve'ye seyahatlere kısıtlama getirilme kararı alırken, AB'nin yanı sıra Rusya, Malta ve İngiltere de birçok Afrika ülkesine seyahat yasağı getirdi.

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