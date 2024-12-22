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Haberler Yaşam Ömür Akkor kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? MasterChef konuğu şef Ömür Akkor'un biyografisi
Giriş Tarihi: 22.12.2024 19:03 Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 19:03

Ömür Akkor kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? MasterChef konuğu şef Ömür Akkor'un biyografisi

MasterChef'te ceketler giyilmeye başlıyor. İlk ceketi almak adına yarışan 6 kişinin ilk mücadelesinde özel bir şefin sunduğu yemek olacak. Yeni bölümle birlikte gündeme gelen Şef Ömür Akkor'un hayatı, kariyeri ve restoranı gibi bilgiler izleyenlerin araştırmalarına konu oldu. Ömür Akkor kimdir sorusuna yanıt arayanlar arama motorlarına yöneldi. Peki; Ömür Akkor nereli ve kaç yaşında? İşte hakkında merak edilenler...

Ömür Akkor kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? MasterChef konuğu şef Ömür Akkor’un biyografisi

Ömür Akkor'un hayatı MasterChef'in 22 Aralık tarihli yeni bölümü ile gündeme geldi. Pek çok yemek kitabı bulunan ünlü şef daha önce de bazı tariflerini yarışmacılar ile paylaşmıştı. İlk ceket yarışında yarışmanın konuğu takip ediliyor. Peki; Ömür Akkor kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Ömür Akkor kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? MasterChef konuğu şef Ömür Akkor’un biyografisi

ÖMÜR AKKOR KİMDİR?

1975 yılında Kilis'te doğan Ömür Akkor, Uludağ Üniversitesi'nde İktisat okudu.

5 yıl Bursa'nın ilçe ve köylerinde yemekleri kayıt altına aldı. 105 yıldır devam eden ve Türkiye'nin en eski arkeolojik kazısı olan Alaca Höyük'te kazı çalıştayı ekibinde şef olarak bulundu ve 4000 yıllık yemekleri hayata geçirdi.

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Ömür Akkor kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? MasterChef konuğu şef Ömür Akkor’un biyografisi

Son 25 yıldır Türkiye mutfağı üzerinde çalışmalar yapmak için 81 ili gezen Ömür Akkor'un kitapları yemek arşivinde oldukça önemli bir alanda yer alıyor.

Ömür Akkor kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? MasterChef konuğu şef Ömür Akkor’un biyografisi

28 yayımlanmış eseri bulunan Ömür Akkor'un ilk kez yayımlanan ve dünya mutfak literatürüne giren 140 tarifi var.

Ömür Akkor kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? MasterChef konuğu şef Ömür Akkor’un biyografisi

Ömür Akkor'un 'Selçuklu Mutfağı' adlı kitabı, dünyaca ünlü yemek kitabı yarışması Gourmand Cookbook Awards tarafından 'Dünyanın En İyi Mutfak Tarihi Kitabı' ödülüne layık görüldü.

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