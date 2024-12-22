Ömür Akkor kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? MasterChef konuğu şef Ömür Akkor’un biyografisi

Ömür Akkor'un hayatı MasterChef'in 22 Aralık tarihli yeni bölümü ile gündeme geldi. Pek çok yemek kitabı bulunan ünlü şef daha önce de bazı tariflerini yarışmacılar ile paylaşmıştı. İlk ceket yarışında yarışmanın konuğu takip ediliyor. Peki; Ömür Akkor kimdir, kaç yaşında ve nereli?