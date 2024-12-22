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Ömür Akkor kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? MasterChef konuğu şef Ömür Akkor'un biyografisi
Giriş Tarihi: 22.12.2024 19:03
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024
19:03
Ömür Akkor kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? MasterChef konuğu şef Ömür Akkor'un biyografisi
MasterChef'te ceketler giyilmeye başlıyor. İlk ceketi almak adına yarışan 6 kişinin ilk mücadelesinde özel bir şefin sunduğu yemek olacak. Yeni bölümle birlikte gündeme gelen Şef Ömür Akkor'un hayatı, kariyeri ve restoranı gibi bilgiler izleyenlerin araştırmalarına konu oldu. Ömür Akkor kimdir sorusuna yanıt arayanlar arama motorlarına yöneldi. Peki; Ömür Akkor nereli ve kaç yaşında? İşte hakkında merak edilenler...