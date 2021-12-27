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Haberler Yaşam On numara çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı: 27 Aralık 2021 Milli Piyango On Numara sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 27.12.2021 18:07 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 18:08

On numara çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı: 27 Aralık 2021 Milli Piyango On Numara sonuçları açıklandı mı?

Bugün gerçekleşecek olan On Numara çekiliş sonuçları için gözler MPİ resmi sitesine çevrildi. Devreden büyük ikramiyenin 234 bin TL'yi aştığı çekiliş haftada iki kez düzenleniyor. Öte yandan şans oyunu severler akşam saatleriyle birlikte "On numara çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Milli Piyango Online resmi sitesi ile On numara 27 Aralık çekiliş sonıuçları hızlı bilet sorgulama ekranı ve detaylar...

On numara çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı: 27 Aralık 2021 Milli Piyango On Numara sonuçları açıklandı mı?

On Numara çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı Pazartesi ve Cuma olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen şans oyununda devreden ikramiye arttıkça ilgi de büyüyor. Öte yandan "On numara çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Milli Piyango Online bilet sorgulama ekranı ve 27 Aralık On Numara çekiliş sonuçları...

On numara çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı: 27 Aralık 2021 Milli Piyango On Numara sonuçları açıklandı mı?

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANIYOR!

On Numara çekilişi saat 20.00'da yapılacak. Bilet numaranız ile sonuç ekranından ikramiye sonucunuzu online olarak aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz.

On Numara sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında bugün (27 Aralık 2021) MP TV canlı çekilişiyle şanslı numaraları belirlenirken MPİ On Numara sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;

ON NUMARA SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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On numara çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı: 27 Aralık 2021 Milli Piyango On Numara sonuçları açıklandı mı?

ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

On numara çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı: 27 Aralık 2021 Milli Piyango On Numara sonuçları açıklandı mı?

SEN SEÇ!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

On numara çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı: 27 Aralık 2021 Milli Piyango On Numara sonuçları açıklandı mı?

SİSTEM OYUNU!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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