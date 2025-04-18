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Haberler Yaşam On numara sonuçları 18 Mart Cuma açıklandı mı? Milli Piyango Online ile on numara sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 18.04.2025 18:37 Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 19:17

On numara sonuçları 18 Mart Cuma açıklandı mı? Milli Piyango Online ile on numara sonuçları sorgulama ekranı

On Numara çekilişi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor! Haftanın son çekilişinde devreden ikramiye tutarı 531.558 TL olarak belirlendi. Bu büyük ödülün sahibi olma şansını yakalayan şanslı talihliler, kazandıkları ikramiyeyi öğrenmek için bilet numaralarını sorguluyor. Çekiliş sonuçları ve kazanan numaralar, Milli Piyango Online resmi internet sitesinde yayımlanacak. İşte, on numara sonuç sorgulama ekranı ile kazanan numaralar.

On numara sonuçları 18 Mart Cuma açıklandı mı? Milli Piyango Online ile on numara sonuçları sorgulama ekranı

Haftanın iki günü yapılan On Numara çekilişlerinde heyecan devam ediyor. haftanın son çekilişinde beklenen büyük ikramiye 531.558 TL oldu. Blet sahipleri on numara sonuçları sorgulama ekranı başında yerin aldı. Peki; 18 Nisan On Numara sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

On numara sonuçları 18 Mart Cuma açıklandı mı? Milli Piyango Online ile on numara sonuçları sorgulama ekranı

ON NUMARA SONUÇLARI 18 NİSAN 2025

Milli Piyango Online üzerinden haftada 2 kez oynanan On Numara Pazartesi çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 2 Şubat saat 20.00'de gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

İşte, çekiliş canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı:

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On numara sonuçları 18 Mart Cuma açıklandı mı? Milli Piyango Online ile on numara sonuçları sorgulama ekranı

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

ON NUMARA SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

On numara sonuçları 18 Mart Cuma açıklandı mı? Milli Piyango Online ile on numara sonuçları sorgulama ekranı

ON NUMARA NASIL OYNANIR, NE KADAR KAZANDIRIR?

Yenilenen On Numara'nın kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 10 TL'dir.

On numara sonuçları 18 Mart Cuma açıklandı mı? Milli Piyango Online ile on numara sonuçları sorgulama ekranı

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır.