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On numara sonuçları 18 Mart Cuma açıklandı mı? Milli Piyango Online ile on numara sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 18.04.2025 18:37
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025
19:17
On numara sonuçları 18 Mart Cuma açıklandı mı? Milli Piyango Online ile on numara sonuçları sorgulama ekranı
On Numara çekilişi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor! Haftanın son çekilişinde devreden ikramiye tutarı 531.558 TL olarak belirlendi. Bu büyük ödülün sahibi olma şansını yakalayan şanslı talihliler, kazandıkları ikramiyeyi öğrenmek için bilet numaralarını sorguluyor. Çekiliş sonuçları ve kazanan numaralar, Milli Piyango Online resmi internet sitesinde yayımlanacak. İşte, on numara sonuç sorgulama ekranı ile kazanan numaralar.