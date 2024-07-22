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ON NUMARA SONUÇLARI 22 TEMMUZ TIKLA-SORGULA! millipiyangoonline.com || On numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 22.07.2024 19:56
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024
19:56
ON NUMARA SONUÇLARI 22 TEMMUZ TIKLA-SORGULA! millipiyangoonline.com || On numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı!
On Numara çekiliş sonuçları gündemde. Haftanın iki günü çekilen on numara şans oyunu Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere ilgililerine duyuruluyor. Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen sonuçlar Milli Piyango resmi sitesi ve sabah.com.tr aracılığıyla paylaşılıyor. Milli Piyango ile on numara çekilişi noter heyeti huzurunda gerçekleştiriliyor. İşte, 22 Temmuz 2024 On Numara sonucu sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçları!