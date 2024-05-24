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Haberler Yaşam On Numara sonuçları 24 Mayıs 2024 çekilişi AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları TIKLA-SORGULA
Giriş Tarihi: 24.05.2024 20:00 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 20:00

On Numara sonuçları 24 Mayıs 2024 çekilişi AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları TIKLA-SORGULA

On Numara 24 Mayıs çekiliş sonuçları gündemde. www.millipiyangoonline.com ve sabah.com.tr aracılığıyla sonuçlar şans oyunu severlere paylaşılıyor. Pazartesi ve Cuma günleri ikramiye dağıtan oyunda küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekiliyor ve ekrana yansıtılıyor. 22 adet numaradan 10 tanesini doğru bilenler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. İşte, 24 Mayıs Cuma On Numara sonuçları

On Numara sonuçları 24 Mayıs 2024 çekilişi AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları TIKLA-SORGULA

On Numara 24 Mayıs 2024 Cuma sonuçları gündemde. Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftada iki defa yapılan çekilişin sonuncusu bugün gerçekleşti. Kazandıran rakamlar MP youtube canlı çekiliş hesabından duyuruldu. İşte, 24 Mayıs 2024 On Numara sonuçları sorgulama MPİ ekranı erişime açıldı!

On Numara sonuçları 24 Mayıs 2024 çekilişi AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları TIKLA-SORGULA

24 MAYIS 2024 | ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA

On Numara sonuçları bugün saat 20.00 itibarıyla açıklandı. 22 şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıdı.

İşte, kazanan şanslı numaralar;

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On Numara sonuçları 24 Mayıs 2024 çekilişi AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları TIKLA-SORGULA

Kazandıran numaraları öğrenmek için:

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ON NUMARA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

On Numara sonuçları 24 Mayıs 2024 çekilişi AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları TIKLA-SORGULA

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 4 TL'dir.

On Numara sonuçları 24 Mayıs 2024 çekilişi AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları TIKLA-SORGULA

ON NUMARA İLE NE KADAR KAZANILIR?

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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