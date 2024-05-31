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On Numara sonuçları 31 Mayıs Cuma açıklanıyor! Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 31.05.2024 18:30
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
18:30
On Numara çekilişi 31 Mayıs 2024 sonuçları gerçekleşen çekilişin hemen ardından en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor. Haftada iki kez Pazartesi ve Cuma günleri gerçekleştirilen çekiliş, saat 20.00'de başlayacak ve MP TV YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Noter huzurunda gerçekleşen On Numara sonuçları ile kazandıran numaralar Milli Piyango Online üzerinden paylaşılacak. Bugünkü çekilişte 22 şanslı rakamın ardında 288,5 bin TL'lik büyük ikramiye gizli. İşte,31 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...