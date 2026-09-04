On Numara sonuçları 4 Eylül 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online On Numara sorgulama ekranı

ON NUMARA OYNAMA KURALLARI VE İKRAMİYE ORANLARI

Pazartesi ve Cuma günleri şansını denemek isteyenler için On Numara, 80 numara içerisinden 10 tanesinin seçilmesi mantığına dayanır. Her bir kolonda 80 numara bulunur ve oyuncular bu havuzdan 10 adet rakam seçer. Çekiliş esnasında küreden toplam 22 numara çekilir. Kolonunda hiç numara tutturamayandan 10 numara tutturana kadar geniş bir ikramiye yelpazesi sunan oyun, Milli Piyango güvencesiyle oynanmaktadır.