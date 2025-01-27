ON NUMARA SONUÇLARI SON DAKİKA BUGÜN | 27 Ocak On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! İşte, MP bilet sorgula!

On Numara çekiliş sonuçları sorgulanıyor. 27 Ocak 2025 çekilişi için gözler Milli Piyango resmi sitesine çevrilmişken bu haftanın devreden büyük ikramiyesi çekiliş öncesinde 1.841.550 TL olarak duyuruldu. Peki, 27 Ocak 2025 On numara çekiliş sonuçları açıklandı mı, kazanan şanslı numaralar belli oldu mu? İşte, canlı MP bilet sorgula ekranı!