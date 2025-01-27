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ON NUMARA SONUÇLARI SON DAKİKA BUGÜN | 27 Ocak On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! İşte, MP bilet sorgula!
Giriş Tarihi: 27.01.2025 20:38
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025
20:39
On Numara haftanın ilk çekilişini 27 Ocak 2025 Pazartesi günü gerçekleştiriyor. Haftanın iki günü gerçekleşen çekiliş Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftada iki gün ilgililerine duyuruluyor. Canlı sonuçlar Milli Piyngo resmi internet sitesine ait youtube kanalı üzerinden noter huzurunda gerçekleşiyor. İşte, 27 Ocak 2025 On numara sonuçları sorgulama ekranı ile kazanan şanslı numaralar!