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Giriş Tarihi: 17.01.2025 17:21 Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 17:21

ON NUMARA SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 17 Ocak Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı

Şans oyunu severlerin ilgiyle takip ettiği On Numara çekilişi, her hafta Pazartesi ve Cuma günleri düzenleniyor. 22 doğru numarayı tahmin edenlerin büyük ikramiyeyi kazanma şansı bulduğu çekiliş, heyecan dolu anlara sahne oluyor. 17 Ocak 2025 Cuma günü gerçekleştirilen son çekiliş, Milli Piyango İdaresi'nin resmi YouTube kanalında canlı yayınlanacak. İşte, 17 Ocak çekilişine ait sonuçlar haberin devamında...

ON NUMARA SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 17 Ocak Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı

Pazartesi ve Cuma günleri düzenlenen On Numara çekilişleri, şans oyunu tutkunlarının büyük ilgisini çekiyor. Bugünkü çekilişe katılanlar, Milli Piyango İdaresi'nin resmi platformundan biletlerini hızla sorguluyor. İşte, 17 Ocak 2025 Cuma günü yapılan On Numara çekilişinde kazanan şanslı numaralar…

ON NUMARA SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 17 Ocak Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı

17 OCAK 2025 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
On Numara sonuçları bugün saat 20.00 itibarıyla yanıt buluyor. 22 şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
17 Ocak 2025 Cuma On Numara çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

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ON NUMARA SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 17 Ocak Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı

17 OCAK ON NUMARA SONUÇLARI
On Numara 17 Ocak 2025 Cuma sonuçları MPİ canlı ekranından ilan edildiğinde haberlerde yer verilecektir.

İşte, günün kazanan şanslı numaraları;

ON NUMARA SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 17 Ocak Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı

ON NUMARA ŞANSLI ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA ŞANSLI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 17 Ocak Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı

ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır!

Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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