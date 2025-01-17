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ON NUMARA SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 17 Ocak Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 17.01.2025 17:21
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025
17:21
Şans oyunu severlerin ilgiyle takip ettiği On Numara çekilişi, her hafta Pazartesi ve Cuma günleri düzenleniyor. 22 doğru numarayı tahmin edenlerin büyük ikramiyeyi kazanma şansı bulduğu çekiliş, heyecan dolu anlara sahne oluyor. 17 Ocak 2025 Cuma günü gerçekleştirilen son çekiliş, Milli Piyango İdaresi'nin resmi YouTube kanalında canlı yayınlanacak. İşte, 17 Ocak çekilişine ait sonuçlar haberin devamında...