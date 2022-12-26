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Haberler Yaşam On numara sonuçları sorgulama ekranı || MPİ bilet sorgulama ile Milli Piyango On Numara bugün 26 Aralık 2022 çekiliş sonuçları açıklanıyor
Giriş Tarihi: 26.12.2022 18:35 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 18:36

On numara sonuçları sorgulama ekranı || MPİ bilet sorgulama ile Milli Piyango On Numara bugün 26 Aralık 2022 çekiliş sonuçları açıklanıyor

On numara sonuçları sorgulama ekranı 26 Aralık 2022 tarihli çekiliş için de aratılmakta. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta pazartesi ve cuma günleri gerçekleştirilen On Numara çekilişi, Youtube üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Devreden büyük ikramiye 901.300 TL olarak belirlendi. On numara sonuçları bugün 20.00'da MPİ canlı izle ekranı üzerinden takip edilebilir hale gelecek. Devreden büyük ikramiye, talihlisini bulmak için bekliyor. Peki, bugün On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte On numara bilet sorgulama ekranı

On numara sonuçları sorgulama ekranı || MPİ bilet sorgulama ile Milli Piyango On Numara bugün 26 Aralık 2022 çekiliş sonuçları açıklanıyor

On Numara sonuçları bugün ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. Haftada iki gün yapılan on numara çekilişi sonuçları doğrultusunda bugün devredilmiş 901.300'lik büyük ikramiyenin sahibi olacak. On Numara sonuçları sorgulama ekranı üzerinden şansına güvenen vatandaşlar, sonuçları öğrenebilir.

On numara sonuçları sorgulama ekranı || MPİ bilet sorgulama ile Milli Piyango On Numara bugün 26 Aralık 2022 çekiliş sonuçları açıklanıyor

ON NUMARA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

On Numara sonuçları 26 Aralık 2022 saat 20.00'da açıklanacak.

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On numara sonuçları sorgulama ekranı || MPİ bilet sorgulama ile Milli Piyango On Numara bugün 26 Aralık 2022 çekiliş sonuçları açıklanıyor

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On numara sonuçları sorgulama ekranı || MPİ bilet sorgulama ile Milli Piyango On Numara bugün 26 Aralık 2022 çekiliş sonuçları açıklanıyor

ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

On numara sonuçları sorgulama ekranı || MPİ bilet sorgulama ile Milli Piyango On Numara bugün 26 Aralık 2022 çekiliş sonuçları açıklanıyor

SEN SEÇ!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele Sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

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