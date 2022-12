Haberler Yaşam On numara sonuçları sorgulama ekranı || MPİ bilet sorgulama ile Milli Piyango On Numara bugün 26 Aralık 2022 çekiliş sonuçları açıklanıyor

Giriş Tarihi: 26.12.2022 18:35 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 18:36

On numara sonuçları sorgulama ekranı 26 Aralık 2022 tarihli çekiliş için de aratılmakta. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta pazartesi ve cuma günleri gerçekleştirilen On Numara çekilişi, Youtube üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Devreden büyük ikramiye 901.300 TL olarak belirlendi. On numara sonuçları bugün 20.00'da MPİ canlı izle ekranı üzerinden takip edilebilir hale gelecek. Devreden büyük ikramiye, talihlisini bulmak için bekliyor. Peki, bugün On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte On numara bilet sorgulama ekranı