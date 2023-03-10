On Numara sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 10 Mart On Numara sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama sayfası

On Numara sonuçları 10 Mart 2023 Cuma günü Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaralarla belli olacak. Her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı yayınında belirlenen 22 şanslı numaradan on tanesini doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye sahibi olduğu oyunu bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online ile MPİ bayileri aracılığıyla oynayanlar kazandıran numaraları öğrenmek isteyerek 10 Mart On Numara sonuçları açıklandı mı? şeklinde araştırmalarına devam ediyor. 10 Mart On Numara sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar.