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Haberler Yaşam On Numara sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 10 Mart On Numara sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama sayfası
Giriş Tarihi: 10.03.2023 18:51 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 18:51

On Numara sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 10 Mart On Numara sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama sayfası

On Numara sonuçları 10 Mart 2023 Cuma günü Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaralarla belli olacak. Her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı yayınında belirlenen 22 şanslı numaradan on tanesini doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye sahibi olduğu oyunu bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online ile MPİ bayileri aracılığıyla oynayanlar kazandıran numaraları öğrenmek isteyerek 10 Mart On Numara sonuçları açıklandı mı? şeklinde araştırmalarına devam ediyor. 10 Mart On Numara sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar.

On Numara sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 10 Mart On Numara sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama sayfası

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında 10 Mart Cuma günü yapılan MP TV canlı çekilişinde şanslı numaralarla belirlenen On Numara sonuçları, şans oyunu severlere ilan edilecek. Bugünkü MP TV canlı çekilişi Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta ya da MPİ bayilerine giderek kupon dolduran şans oyunu severler yoğun olarak 10 Mart On Numara sonuçları açıklandı mı? şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.

ON NUMARA SONUÇLARI (10 MART)

On Numara sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar şöyle;

On Numara sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 10 Mart On Numara sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama sayfası

Milli Piyango Online 10 Mart On Numara çekiliş sonuçları

ON NUMARA NEDİR?

  • On Numara, bir müşterek havuz oyunudur. Bu oyunda, her oyuncunun oynadığı oyun başına yaptığı ödeme karşılığında merkezi bilgisayar sistemine bir veya daha fazla numara kombinasyonu kaydedilir. Kaydedilen kombinasyonlar, kazanan kombinasyonu belirleyen bir çekilişe katılır. Kazananlar, 3'üncü madde hükümlerine göre belirlenir.
  • Sisal Şans, oyunun çekiliş sıklığını haftada iki olarak belirlemiştir. Çekilişler her hafta Pazartesi ve Cuma günleri yapılmaktadır.
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On Numara sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 10 Mart On Numara sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama sayfası

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

  • On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
  • Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
  • Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
  • Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.
On Numara sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 10 Mart On Numara sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama sayfası

3. KAZANAN KATEGORİLER VE İKRAMİYE DAĞILIMI

Kazanan ikramiyeler aşağıdaki altı kategoriye ayrılmıştır:

  • Birinci kategori olan "10 bilen", kazanan kombinasyonun 22 rakamından 10'nu içeren kombinasyonlardır;
  • İkinci kategori olan "9 bilen", kazanan kombinasyonun 22 rakamından 9'unu içeren kombinasyonlardır;
  • Üçüncü kategori olan "8 bilen", kazanan kombinasyonun 22 rakamından 8'ini içeren kombinasyonlardır;
  • Dördüncü kategori olan "7 bilen", kazanan kombinasyonun 22 rakamından 7'sini içeren kombinasyonlardır;
  • Beşinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 22 rakamından 6'sını içeren kombinasyonlardır;
  • Altıncı kategori olan "0 bilen - hiç bilmeyen", kazanan kombinasyonun 22 rakamından hiçbirini içermeyen kombinasyonlardır.
On Numara sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 10 Mart On Numara sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama sayfası

3.2 İkramiye dağılım oranı, toplam cironun %40'ına eşittir.

İkramiye havuzu aşağıdaki yüzdelere bölünmüştür:

  • İkramiye havuzunun %15'i birinci kategori kazananlarına
  • İkramiye havuzunun %8'i ikinci kategori kazananlarına;
  • İkramiye havuzunun %10'u, üçüncü kategori kazananlarına;
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