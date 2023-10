Haberler Yaşam On numara sonuçları sorgulama MPİ: Milli Piyango Online ile 9 Ekim 2023 On Numara sonuçları bilet sorgulama ekranı için tıkla

Giriş Tarihi: 09.10.2023 18:42 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 18:42

On numara sonuçları sorgulama MPİ: Milli Piyango Online ile 9 Ekim 2023 On Numara sonuçları bilet sorgulama ekranı için tıkla

Haftada iki defa yapılan On Numara çekilişinin ilki bugün (pazartesi) gerçekleştirilecek. Milli Piyango İdaresi Çılgın Sayısal Loto, Süper Loto, Şans Topu ve On Numara çekilişleriyle kendi şansına inanan vatandaşları ödüllendirmeye devam ediyor. Devreden büyük ikramiye 435.965 TL olarak bildirildi. Milli Piyango İdaresi 9 Ekim 2023 On Numara sonuçları sorgulama, 20.00'de yapılacak çekiliş sonrası sabah.com.tr'den öğrenilebilir. Her çekiliş, Pazartesi ve Cuma günlerinde saat 20.00'de yapılmakta. On Numara çekiliş sonuçları sorgulama, yakında erişime açılacak. İşte On numara bilet sorgulama ekranı