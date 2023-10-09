Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam On numara sonuçları sorgulama MPİ: Milli Piyango Online ile 9 Ekim 2023 On Numara sonuçları bilet sorgulama ekranı için tıkla
Giriş Tarihi: 09.10.2023 18:42 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 18:42

On numara sonuçları sorgulama MPİ: Milli Piyango Online ile 9 Ekim 2023 On Numara sonuçları bilet sorgulama ekranı için tıkla

Haftada iki defa yapılan On Numara çekilişinin ilki bugün (pazartesi) gerçekleştirilecek. Milli Piyango İdaresi Çılgın Sayısal Loto, Süper Loto, Şans Topu ve On Numara çekilişleriyle kendi şansına inanan vatandaşları ödüllendirmeye devam ediyor. Devreden büyük ikramiye 435.965 TL olarak bildirildi. Milli Piyango İdaresi 9 Ekim 2023 On Numara sonuçları sorgulama, 20.00'de yapılacak çekiliş sonrası sabah.com.tr'den öğrenilebilir. Her çekiliş, Pazartesi ve Cuma günlerinde saat 20.00'de yapılmakta. On Numara çekiliş sonuçları sorgulama, yakında erişime açılacak. İşte On numara bilet sorgulama ekranı

On numara sonuçları sorgulama MPİ: Milli Piyango Online ile 9 Ekim 2023 On Numara sonuçları bilet sorgulama ekranı için tıkla

On Numara 9 Ekim 2023 çekiliş sonuçları 20.00'da çekilecekken, şans oyunu oynayan vatandaşlar Milli Piyango canlı TV üzerinden noter huzurunda yapılacak olan çekilişi takip edebilir. On Numara çekilişi sonuçları sorgulama ekranı üzerinden vatandaşlar şanslı sayıları öğrenebilir. Siz de On Numara bilet sonuçları sorgulama ekranını sabah.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

On numara sonuçları sorgulama MPİ: Milli Piyango Online ile 9 Ekim 2023 On Numara sonuçları bilet sorgulama ekranı için tıkla

ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele Sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
On numara sonuçları sorgulama MPİ: Milli Piyango Online ile 9 Ekim 2023 On Numara sonuçları bilet sorgulama ekranı için tıkla

SİSTEM OYUNU!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

On numara sonuçları sorgulama MPİ: Milli Piyango Online ile 9 Ekim 2023 On Numara sonuçları bilet sorgulama ekranı için tıkla

ON NUMARA SONUÇLARI ŞANSLI SAYILAR BELLİ OLDU MU?

9 Ekim 2023 Milli Piyango On Numara sonuçları 20.00'da belli olacak.

CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

On numara sonuçları sorgulama MPİ: Milli Piyango Online ile 9 Ekim 2023 On Numara sonuçları bilet sorgulama ekranı için tıkla

ON NUMARA SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA