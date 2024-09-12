Önce öldürdü: Sonra cesedin başında ağladı!

"CESEDİNİN BAŞINDA AĞLADIM"

Cinayet dedektifleri, yaptıkları çapraz sorgulama da Fahri Demirdüzen, işlediği cinayeti ve sonrasında yakalanmamak için kurduğu film gibi senaryoyu itiraf etti. Demirdüzen, "Böbrek naklinden sonra çok sinirli olmuştu. Çok küfürlü konuşuyordu. Olay günü araziyi gezerken 'Buğday yanındaki otları neden temizlemedin', 'Neden bu kadar çok para istiyorsun?' diyerek beni azarladı. Sonra ağır ağır küfürler etti. Karşılık verince tokat attı ve belindeki silahı çıkardı. Beni vurmasın diye silahı aldım ve ateş ettim. Öldürdükten sonra cesedinin başında ağladım. Daha sonra cesedini naylon brandaya sardıktan sonra açılmasın diye ayak, bel ve boyun kısmından iple bağladım. Kepçeyle kazdığım çukura gömdüm. Telefonunu Adana'ya götürdüm, kız kardeşi olan kayınvalidemin polise gitmemesi için 'hacca gitti' yalanını söyledim. Yaşadığı süsü vermek için de telefon faturaların ödedim. Bu zamana kadar polise gidip cinayeti anlatmamamın nedeni kendimi öldürecektim ama yapamadım. Çok pişmanım" dedi. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı. Murat Akçan'ın cesedi Konya'daki gömüldüğü yerden çıkartıldıktan sonra Adana'da Kabasakal Mezarlığında toprağa verildi.