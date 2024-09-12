Giriş Tarihi: 12.09.2024 10:05
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024
10:05
Önce öldürdü: Sonra cesedin başında ağladı!
Kan donduran olay Konya'da meydana geldi. 6 ay önce eşinin dayısı 61 yaşındaki Murat Akçan'ı öldürdükten sonra cesedini naylon brandaya sarıp gömen 51 yaşındaki Fahri Demirdüzen tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip tarafından aydınlatılan olayın detayları adeta kan dondurdu. Akçan'ı kendisine küfür edip tokat attığı için öldürdüğünü söyleyen katil zanlısının cesedin başında ağladığı ortaya çıktı. İşte haberin detayları...