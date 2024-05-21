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Onur Yüksek halka arz ne zaman? Onur Yüksek Teknoloji kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hisse fiyatı ne kadar?
Giriş Tarihi: 21.05.2024 14:31
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
14:31
Onur Yüksek halka arz ne zaman? Onur Yüksek Teknoloji kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hisse fiyatı ne kadar?
Sermaye Piyasası Kurulu SPK onayı alan Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. halka arz oluyor. Bu noktada Onur Yüksek Teknoloji talep toplama tarihleri, halka arz fiyatı, olası lot dağıtım sayıları, dağıtım şekli ve katılım endeksine uygun olup olmadığı ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Halka arz büyüklüğü 976 Milyon TL olarak belirlenen şirket, toplamda 19.730.000 lot dağıtımı yapacak. Peki, Onur Yüksek Teknoloji halka arz ne zaman, hangi bankalarda var? Onur Yüksek kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hisse fiyatı ne kadar?