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Haberler Yaşam Onur Yüksek halka arz ne zaman? Onur Yüksek Teknoloji kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hisse fiyatı ne kadar?
Giriş Tarihi: 21.05.2024 14:31 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 14:31

Onur Yüksek halka arz ne zaman? Onur Yüksek Teknoloji kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hisse fiyatı ne kadar?

Sermaye Piyasası Kurulu SPK onayı alan Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. halka arz oluyor. Bu noktada Onur Yüksek Teknoloji talep toplama tarihleri, halka arz fiyatı, olası lot dağıtım sayıları, dağıtım şekli ve katılım endeksine uygun olup olmadığı ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Halka arz büyüklüğü 976 Milyon TL olarak belirlenen şirket, toplamda 19.730.000 lot dağıtımı yapacak. Peki, Onur Yüksek Teknoloji halka arz ne zaman, hangi bankalarda var? Onur Yüksek kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hisse fiyatı ne kadar?

Onur Yüksek halka arz ne zaman? Onur Yüksek Teknoloji kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hisse fiyatı ne kadar?

Onur Yüksek Teknoloji halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu SPK tarafından onaylandı. Onur Yüksek Teknoloji halka arz kapsamında toplamda 19.730.000 lot dağıtımında bulunacak. Halka açıklık oranı ise yüzde 31,40 olarak açıklandı. Ayrıntıları öğrenmek isteyen yatırımcılar, arama motorları üzerinden "Onur Yüksek Teknoloji halka arz ne zaman, hangi bankalarda var?" sorularına yanıt arıyor. Peki; Onur Yüksek kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hisse fiyatı ne kadar? İşte ONRYT talep toplama tarihleri...

Onur Yüksek halka arz ne zaman? Onur Yüksek Teknoloji kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hisse fiyatı ne kadar?

ONUR YÜKSEK TALEP TOPLAMA TARİHLERİ || ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. halka arzına onay verdi. Onur Yüksek Teknoloji talep toplama tarihleri de belli oldu.

Onur Yüksek Teknoloji 22-23 Mayıs 2024 tarihlerinde saat 10.30 ile 13.00 arası talep toplayacak.

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Onur Yüksek halka arz ne zaman? Onur Yüksek Teknoloji kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hisse fiyatı ne kadar?

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ HİSSE FİYATI NE KADAR?

Onur Yüksek Teknoloji halka arzında 1 TL değerli nominal paylar, 49,50 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Firmanın halka arzının büyüklüğü 976 Milyon TL olarak açıklanırken halka açıklık oranı yüzde 31,40 olarak belirlendi.

Onur Yüksek halka arz ne zaman? Onur Yüksek Teknoloji kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hisse fiyatı ne kadar?

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ HİSSE KODU NE?

Talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından Onur Yüksek Teknoloji 'ONRYT' Bist kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Onur Yüksek halka arz ne zaman? Onur Yüksek Teknoloji kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hisse fiyatı ne kadar?

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ KAÇ LOT VERİR?

Firma toplamda 19 milyon 730 lot dağıtacak. Olası lot dağılımı şöyle;

- 2.1 Milyon katılım ~ 10 Lot (495 TL)

- 2.5 Milyon katılım ~ 8 Lot (396 TL)

- 2.9 Milyon katılım ~ 7 Lot (346 TL)

- 3.3 Milyon katılım ~ 6 Lot (297 TL)

- 3.7 Milyon katılım ~ 6 Lot (297 TL)

- 4.1 Milyon katılım ~ 5 Lot (247 TL)

- 4.5 Milyon katılım ~ 5 Lot (247 TL)

- 4.9 Milyon katılım ~ 4 Lot (198 TL)

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