Onur Yüksek halka arz ne zaman? Onur Yüksek Teknoloji kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hisse fiyatı ne kadar?

Onur Yüksek Teknoloji halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu SPK tarafından onaylandı. Onur Yüksek Teknoloji halka arz kapsamında toplamda 19.730.000 lot dağıtımında bulunacak. Halka açıklık oranı ise yüzde 31,40 olarak açıklandı. Ayrıntıları öğrenmek isteyen yatırımcılar, arama motorları üzerinden "Onur Yüksek Teknoloji halka arz ne zaman, hangi bankalarda var?" sorularına yanıt arıyor. Peki; Onur Yüksek kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hisse fiyatı ne kadar? İşte ONRYT talep toplama tarihleri...