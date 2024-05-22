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Haberler Yaşam Onur Yüksek Teknoloji A.Ş talep toplamaya başladı! Onur Yüksek Teknoloji A.Ş halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir?
Giriş Tarihi: 22.05.2024 11:41 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 11:41

Onur Yüksek Teknoloji A.Ş talep toplamaya başladı! Onur Yüksek Teknoloji A.Ş halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir?

Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. bugün talep toplamaya başlıyor. 22-23 Mayıs tarihlerinde talep toplayacak şirketin halka arz sonuçları heyecanla beklniyor1 TL nominal değerli paylarını 49,50 TL sabit fiyat üzerinden satışa sundu. Talep toplama tarihleri açıklandı. Yatırımcılar tarafından Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. ne zaman, kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek araştırmalarına başlanıldı. Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. , halka arz büyüklüğü 976 milyon TL, halka arz açıklık oranı %31,40 olarak belirlendi. Peki, ONRYT halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var? İşte detaylar

Onur Yüksek Teknoloji A.Ş talep toplamaya başladı! Onur Yüksek Teknoloji A.Ş halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir?

Yatırımcılar tarafından Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. halka arzı araştırılıyor. İki gün sürecek talep toplama işlemleri yöntemiyle halka arzın büyüklüğü 976 milyon TL olarak hesaplanırken, işlem sonrası Şirket'in halka açıklık oranı yüzde 31,40 olarak Peki, Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. halka arz ne zaman?

Onur Yüksek Teknoloji A.Ş talep toplamaya başladı! Onur Yüksek Teknoloji A.Ş halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir?

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş. HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?
Onur Yüksek Teknoloji halka arz fiyatı 49,50 TL olarak belirlendi.

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Onur Yüksek Teknoloji A.Ş talep toplamaya başladı! Onur Yüksek Teknoloji A.Ş halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir?

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Onur Yüksek Teknoloji halka arzı kapsamında talepler 22-23 Mayıs 2024 tarihlerinde toplanacak.

Onur Yüksek Teknoloji A.Ş talep toplamaya başladı! Onur Yüksek Teknoloji A.Ş halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir?

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş LOT DAĞILIMI
2 milyon katılım 9-10 lot (445 -495 TL)
2.5 milyon katılım 7-8 lot (346 – 396 TL)
3 milyon katılım 6-7 lot (297-346 TL)
3.5 milyon katılım 5-6 lot (247-297 TL)
4 milyon katılım 5 lot (247 TL) dağıtabilir

Onur Yüksek Teknoloji A.Ş talep toplamaya başladı! Onur Yüksek Teknoloji A.Ş halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir?

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?
Firmanın talep toplama süreci bittiğinde BİST'te ne zaman işlem göreceği de açıklanacak. Ancak şu anda firma hakkındaki tarihler belirsiz.

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