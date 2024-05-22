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Onur Yüksek Teknoloji A.Ş talep toplamaya başladı! Onur Yüksek Teknoloji A.Ş halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir?
Giriş Tarihi: 22.05.2024 11:41
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
11:41
Onur Yüksek Teknoloji A.Ş talep toplamaya başladı! Onur Yüksek Teknoloji A.Ş halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir?
Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. bugün talep toplamaya başlıyor. 22-23 Mayıs tarihlerinde talep toplayacak şirketin halka arz sonuçları heyecanla beklniyor1 TL nominal değerli paylarını 49,50 TL sabit fiyat üzerinden satışa sundu. Talep toplama tarihleri açıklandı. Yatırımcılar tarafından Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. ne zaman, kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek araştırmalarına başlanıldı. Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. , halka arz büyüklüğü 976 milyon TL, halka arz açıklık oranı %31,40 olarak belirlendi. Peki, ONRYT halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var? İşte detaylar