Onur Yüksek Teknoloji A.Ş talep toplamaya başladı! Onur Yüksek Teknoloji A.Ş halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir?

Yatırımcılar tarafından Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. halka arzı araştırılıyor. İki gün sürecek talep toplama işlemleri yöntemiyle halka arzın büyüklüğü 976 milyon TL olarak hesaplanırken, işlem sonrası Şirket'in halka açıklık oranı yüzde 31,40 olarak Peki, Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. halka arz ne zaman?