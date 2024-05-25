Haberler
Yaşam
ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ BİST İŞLEM TARİHİ: ONRYT halka arz sonuçları belli oldu! Onur Yüksek Teknoloji borsada ne zaman işlem görecek?
Giriş Tarihi: 25.05.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 25.05.2024
15:32
Onur Yüksek Teknoloji halka arz sonuçları açıklandı son dakika duyurusu geçtiğimiz gün geldi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile 22-23 Mayıs 2024 tarihlerinde talep toplayan şirketin halka arz büyüklüğü 976,6 milyon TL oldu. Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından Borsa'da işlem görmeye başlayacak. Şimdi yatırımcıların odağında Onur Yüksek Teknoloji BİST işlem tarihi yer alıyor. Peki; Onur Yüksek Teknoloji borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi? İşte, ONRYT BIST işlem tarihi ve tüm detaylar...