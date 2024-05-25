Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ BİST İŞLEM TARİHİ: ONRYT halka arz sonuçları belli oldu! Onur Yüksek Teknoloji borsada ne zaman işlem görecek?
Giriş Tarihi: 25.05.2024 15:32 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 15:32

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ BİST İŞLEM TARİHİ: ONRYT halka arz sonuçları belli oldu! Onur Yüksek Teknoloji borsada ne zaman işlem görecek?

Onur Yüksek Teknoloji halka arz sonuçları açıklandı son dakika duyurusu geçtiğimiz gün geldi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile 22-23 Mayıs 2024 tarihlerinde talep toplayan şirketin halka arz büyüklüğü 976,6 milyon TL oldu. Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından Borsa'da işlem görmeye başlayacak. Şimdi yatırımcıların odağında Onur Yüksek Teknoloji BİST işlem tarihi yer alıyor. Peki; Onur Yüksek Teknoloji borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi? İşte, ONRYT BIST işlem tarihi ve tüm detaylar...

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ BİST İŞLEM TARİHİ: ONRYT halka arz sonuçları belli oldu! Onur Yüksek Teknoloji borsada ne zaman işlem görecek?

Onur Yüksek Teknoloji halka arz sonuçları açıklandı! Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı alan şirket, 22-23 Mayıs 2024 tarihleri arasında talep toplamıştı. Halka arzda paylar, 49,50 TL sabit fiyattan satışa sunulmuş olup bireysel yatırımcılara eşit dağıtılacağı açıklanmıştı. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından Onur Yüksek Teknoloji BİST işlem tarihi yatırımcıların gündemindeki yerini aldı. Peki, Onur Yüksek Teknoloji borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi? İşte, ONRYT borsa işlem tarihi ve merak edilen tüm detaylar…

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ BİST İŞLEM TARİHİ: ONRYT halka arz sonuçları belli oldu! Onur Yüksek Teknoloji borsada ne zaman işlem görecek?

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ HALKA ARZ TALEP TOPLAMA İŞLEMİ SONA ERDİ!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onay alan Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. halka arz oldu.

Onur Yüksek Teknoloji halka arzında 22-23 Mayıs 2024 tarihleri olmak üzere iki gün boyunca talep topladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ BİST İŞLEM TARİHİ: ONRYT halka arz sonuçları belli oldu! Onur Yüksek Teknoloji borsada ne zaman işlem görecek?

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Onur Yüksek Teknoloji halka arz sonuçları açıklandı.

Şirket, halka arz aracılığıyla 50.000.000 TL olan mevcut sermayesini 12.830.000 TL nominal değerli pay ihracıyla 62.830.000 TL'ye çıkardı.

Ayrıca halka arzda mevcut ortakların 6.900.000 TL nominal değerli (Cengiz Dede'ye ait 3.200.000 TL, Noyan Burçin Dede'ye ait 1.600.000 TL, Tolga Dede'ye ait 1.600.000 TL ve Nurgül Dede'ye ait 500.000 TL) payları da satışa sunuldu.

Böylece Onur Yüksek Teknoloji halka arzında toplamda 19.730.000 TL nominal değerli pay satışı gerçekleşti.

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ BİST İŞLEM TARİHİ: ONRYT halka arz sonuçları belli oldu! Onur Yüksek Teknoloji borsada ne zaman işlem görecek?

Onur Yüksek Teknoloji'nin halka arz büyüklüğü 976,6 milyon TL oldu

Paylar, 49,5 YL sabit fiyattan satışa sunulurken şirketin halka arz büyüklüğü 976.635.000 TL olarak gerçekleşti. Satış aşamasında herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmadı.

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ BİST İŞLEM TARİHİ: ONRYT halka arz sonuçları belli oldu! Onur Yüksek Teknoloji borsada ne zaman işlem görecek?

Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre filtre edilmemiş talep, 22.978.741 pay karşılığı 1.552.458 adet emir ile toplam 1.137.447.679,5 TL'ye ulaştı. Mükerrer talep taramasının ardından 22.783.798 pay karşılığı 1.537.888 adet emir ile toplam 1.127.798.001 TL talep kabul edilirken 19.730.000 TL nominal değerli payların tamamı satıldı. Böylece talebin, halka arz büyüklüğünün 1,15 katına denk geldiği görüldü.

Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. halka arzı kapsamında yurt içi gerçek ve tüzel kişi olarak 1.534.483 yatırımcı, 3.353 yabancı gerçek ve tüzel kişi yatırımcı, 50 yerli kurumsal yatırımcı ve 2 yabancı kurumsal yatırımcı olmak üzere toplam 1.537.888 yatırımcıya 19.730.000 TL nominal değerli paylar dağıtımı gerçekleşti.

SON DAKİKA