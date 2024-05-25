ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ BİST İŞLEM TARİHİ: ONRYT halka arz sonuçları belli oldu! Onur Yüksek Teknoloji borsada ne zaman işlem görecek?

Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre filtre edilmemiş talep, 22.978.741 pay karşılığı 1.552.458 adet emir ile toplam 1.137.447.679,5 TL'ye ulaştı. Mükerrer talep taramasının ardından 22.783.798 pay karşılığı 1.537.888 adet emir ile toplam 1.127.798.001 TL talep kabul edilirken 19.730.000 TL nominal değerli payların tamamı satıldı. Böylece talebin, halka arz büyüklüğünün 1,15 katına denk geldiği görüldü.

Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. halka arzı kapsamında yurt içi gerçek ve tüzel kişi olarak 1.534.483 yatırımcı, 3.353 yabancı gerçek ve tüzel kişi yatırımcı, 50 yerli kurumsal yatırımcı ve 2 yabancı kurumsal yatırımcı olmak üzere toplam 1.537.888 yatırımcıya 19.730.000 TL nominal değerli paylar dağıtımı gerçekleşti.