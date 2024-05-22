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Onur Yüksek Teknoloji talep toplamaya başlıyor! Onur Yüksek Teknoloji halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?
Giriş Tarihi: 22.05.2024 06:17
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
06:17
Halka arz takvimi ile birlikte en son Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. halka arz olmuş ve talep toplama işlemlerini tamamlamıştı. Şimdi ise Sermaya Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile yeni bir halka arz haberi geldi Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. halka arz haberini duyurdu. Peki, Onur Yüksek Teknoloji halka arz talep toplama ne zaman, kaç lot veririr? Onur Yüksek Teknoloji hangi bankalarda var?