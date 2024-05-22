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Haberler Yaşam Onur Yüksek Teknoloji talep toplamaya başlıyor! Onur Yüksek Teknoloji halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?
Giriş Tarihi: 22.05.2024 06:17 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 06:17

Onur Yüksek Teknoloji talep toplamaya başlıyor! Onur Yüksek Teknoloji halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

Halka arz takvimi ile birlikte en son Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. halka arz olmuş ve talep toplama işlemlerini tamamlamıştı. Şimdi ise Sermaya Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile yeni bir halka arz haberi geldi Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. halka arz haberini duyurdu. Peki, Onur Yüksek Teknoloji halka arz talep toplama ne zaman, kaç lot veririr? Onur Yüksek Teknoloji hangi bankalarda var?

Onur Yüksek Teknoloji talep toplamaya başlıyor! Onur Yüksek Teknoloji halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

Onur Yüksek Teknoloji halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı sonrasında halka arz takviminde yer alan yeni şirket, ilgililer tarafından araştırılıyor. Lot bilgisi, hisse fiyatı, büyüklüğü, hangi bankalarda olacağı yakından takip ediliyor. Peki, Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. halka arz ne zaman, talep toplama tarihi ne, kaç lot verir?

Onur Yüksek Teknoloji talep toplamaya başlıyor! Onur Yüksek Teknoloji halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Onur Yüksek Teknoloji halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Onur Yüksek Teknoloji halka arzı kapsamında talepler 22-23 Mayıs 2024 tarihlerinde toplanacak.

Şirketin halka arz fiyatı 49,50 TL olarak belirlendi.

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Onur Yüksek Teknoloji talep toplamaya başlıyor! Onur Yüksek Teknoloji halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Onur Yüksek Teknoloji katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.

Onur Yüksek Teknoloji talep toplamaya başlıyor! Onur Yüksek Teknoloji halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Akbank, Garanti Bankası, İş Bankası, Ziraat Bankası, TEB, QNB Finansbank, Kuveyt Türk, Yapı Kredi, Denizbank, Vakıfbank ve Halkbank dahil olmak üzere tüm banka ve aracı kurumlar üzerinden halka arza katılım sağlanabilir.

Onur Yüksek Teknoloji halka arzı, "Borsada Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemiyle gerçekleşecek. Dolayısıyla Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili tüm banka ve aracı kurumlar üzerinden talep girişi yapılabilir.

Onur Yüksek Teknoloji talep toplamaya başlıyor! Onur Yüksek Teknoloji halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)

  • - 2.1 Milyon katılım ~ 10 Lot (495 TL).
  • - 2.5 Milyon katılım ~ 8 Lot (396 TL).
  • - 2.9 Milyon katılım ~ 7 Lot (346 TL).
  • - 3.3 Milyon katılım ~ 6 Lot (297 TL).
  • - 3.7 Milyon katılım ~ 6 Lot (297 TL).
  • - 4.1 Milyon katılım ~ 5 Lot (247 TL).
  • - 4.5 Milyon katılım ~ 5 Lot (247 TL).
  • - 4.9 Milyon katılım ~ 4 Lot (198 TL).

Tamamen Eşit Dağıtım.

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