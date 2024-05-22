Onur Yüksek Teknoloji talep toplamaya başlıyor! Onur Yüksek Teknoloji halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Akbank, Garanti Bankası, İş Bankası, Ziraat Bankası, TEB, QNB Finansbank, Kuveyt Türk, Yapı Kredi, Denizbank, Vakıfbank ve Halkbank dahil olmak üzere tüm banka ve aracı kurumlar üzerinden halka arza katılım sağlanabilir.

Onur Yüksek Teknoloji halka arzı, "Borsada Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemiyle gerçekleşecek. Dolayısıyla Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili tüm banka ve aracı kurumlar üzerinden talep girişi yapılabilir.