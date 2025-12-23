Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 23.12.2025 13:48

Operasyonun adı: İlk evim! Dolandırıcılardan büyük vurgun: 23 milyon TL’lik haksız kazanç

Türkiye genelinde, sahte web siteleri aracılığıyla konut başvurusu, kura önceliği gibi vaatlerde bulunarak vatandaşları dolandırıp 23 milyon TL haksız kazanç elde eden suç örgütüne yönelik 10 ilde eş zamanlı olarak "İlk evim" kod adlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 19 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

İHA
Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, dolandırıcılık faaliyetlerinin organize şekilde gerçekleştirildiği tespit edildi. Elde edilen deliller doğrultusunda operasyonel süreç başlatıldı.

IBAN YOLUYLA PARA TALEP EDİLDİ

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin sahte web siteleri oluşturdukları, bu siteler üzerinden reklam vererek vatandaşları tuzağa düşürdükleri belirlendi. Sahte siteler aracılığıyla; konut başvurusu, ara kat, güney cephe, sigorta bedeli ve kura önceliği gibi vaatlerde bulunularak vatandaşlardan IBAN yoluyla para talep edildiği tespit edildi.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYALE EL KONULDU

Osmaniye merkezli olarak Ankara, Şanlıurfa, Gümüşhane, Tokat, Malatya, Hatay, Aydın, Bursa ve Adana illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

ADLİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.