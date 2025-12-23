Haberler
Operasyonun adı: İlk evim! Dolandırıcılardan büyük vurgun: 23 milyon TL’lik haksız kazanç
Giriş Tarihi: 23.12.2025 13:48
Türkiye genelinde, sahte web siteleri aracılığıyla konut başvurusu, kura önceliği gibi vaatlerde bulunarak vatandaşları dolandırıp 23 milyon TL haksız kazanç elde eden suç örgütüne yönelik 10 ilde eş zamanlı olarak "İlk evim" kod adlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 19 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu.