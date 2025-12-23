Operasyonun adı: İlk evim! Dolandırıcılardan büyük vurgun: 23 milyon TL’lik haksız kazanç

IBAN YOLUYLA PARA TALEP EDİLDİ

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin sahte web siteleri oluşturdukları, bu siteler üzerinden reklam vererek vatandaşları tuzağa düşürdükleri belirlendi. Sahte siteler aracılığıyla; konut başvurusu, ara kat, güney cephe, sigorta bedeli ve kura önceliği gibi vaatlerde bulunularak vatandaşlardan IBAN yoluyla para talep edildiği tespit edildi.