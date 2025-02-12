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Haberler Yaşam ORDU'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Ordu'da okullar var mı, yok mu? Valilik duyurdu!
Giriş Tarihi: 12.02.2025 21:08 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 21:11

ORDU'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Ordu'da okullar var mı, yok mu? Valilik duyurdu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Ordu'da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Şehir genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlar, özellikle öğrenci ve veliler, 13 Şubat Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merakla araştırıyor. MGM'nin güncel hava durumu tahminlerine göre, Ordu'da kar yağışının şiddetini artırarak devam etmesi bekleniyor. Peki, Ordu'da 13 Şubat Salı günü okullar tatil olacak mı?

ORDU’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Ordu’da okullar var mı, yok mu? Valilik duyurdu!

Ordu'da etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, öğrenciler ve veliler arasında okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda merak uyandırdı. Elazığ Valiliği ise konuya ilişkin açıklama yaptı. Peki, 13 Şubat Perşembe günü Ordu'da okullar tatil mi, açılacak mı? İşte, detaylar...

ORDU’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Ordu’da okullar var mı, yok mu? Valilik duyurdu!

ORDU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ordu Valiliği, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle Akkuş ilçesinde kısmi olarak eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.Valilikten yapılan açıklamada, ilçede Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu, Kargı Ferhat Akbulat İlk ve Ortaokulu, Damyeri İlk ve Ortaokulu ve Yeşilgüneycik İlkokulu hariç diğer tüm resmi ve özel tüm eğitim-öğretim kurumlarında 13 Şubat 2025 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Akkuş ilçesinde engelli ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacakları ifade edildi.

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ORDU’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Ordu’da okullar var mı, yok mu? Valilik duyurdu!

HAVA DURUMU NASIL OALCAK?
13 Şubat 2025 tarihinde Ordu'da hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Gündüz saatlerinde kar ve yağmur karışımı yağışlar etkili olacak. Hava sıcaklığı 4°C civarında seyredecek, gece ise 0°C'ye kadar düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 20-30 km hızla esmesi öngörülüyor.

ORDU’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Ordu’da okullar var mı, yok mu? Valilik duyurdu!

Yağışların ve rüzgarın görüş mesafesini kısıtlayabileceği için dışarıda dikkatli olunması öneriliyor. Ulaşımda aksamalara karşı hazırlıklı olmakta fayda var.

ORDU’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Ordu’da okullar var mı, yok mu? Valilik duyurdu!
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