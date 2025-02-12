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ORDU'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Ordu'da okullar var mı, yok mu? Valilik duyurdu!
Giriş Tarihi: 12.02.2025 21:08
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
21:11
ORDU'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Ordu'da okullar var mı, yok mu? Valilik duyurdu!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Ordu'da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Şehir genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlar, özellikle öğrenci ve veliler, 13 Şubat Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merakla araştırıyor. MGM'nin güncel hava durumu tahminlerine göre, Ordu'da kar yağışının şiddetini artırarak devam etmesi bekleniyor. Peki, Ordu'da 13 Şubat Salı günü okullar tatil olacak mı?