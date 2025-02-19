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Haberler Yaşam Ordu'da yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe Ordu'da kar tatili için Valilik'ten açıklama geldi...
Giriş Tarihi: 19.02.2025 18:14 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 18:14

Ordu'da yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe Ordu'da kar tatili için Valilik'ten açıklama geldi...

Ülke genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, birçok bölgede eğitimde aksamalara yol açtı. Meteoroloji, kar yağışının şiddetini artırarak devam edeceğini duyurdu. Ordu'da ise buzlanma ve don tehlikesine karşı vatandaşlar uyarıldı. Öğrenciler, veliler ve eğitimciler, 20 Şubat Perşembe günü okulların tatil olup olmayacağıyla ilgili resmi açıklamaları bekliyor. Peki, Ordu'da yarın okullar tatil mi?

Ordu’da yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe Ordu’da kar tatili için Valilik’ten açıklama geldi...

Ülke genelinde etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle birçok şehirde okulların tatil edilmesi gündeme geldi. Meteoroloji, Ordu'da 20 Şubat Perşembe günü hava sıcaklıklarının düşeceğini ve kar yağışının şiddetinin artacağını açıkladı. Uzmanlar, buzlanma ve don riski konusunda vatandaşları uyardı. Öğrenciler ve veliler, tatil kararının alınıp alınmayacağını öğrenmek için gelişmeleri takip ediyor. Peki, Ordu'da yarın okullar tatil mi?

Ordu’da yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe Ordu’da kar tatili için Valilik’ten açıklama geldi...

ORDU'DA EĞİTİME KAR ENGELİ!

Ordu'da bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentin iç kesimlerinde yoğun kar yağışının devam ettiği, don ve buzlanma riski olduğu belirtildi.

Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Akkuş, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda yarın eğitime ara verildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Eğitim öğretime tamamen ara verilen ilçelerimizin genelinde, kısmen ara verilen yerlerde ise sadece tatil edilen okullarda görev yapan hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır." ifadesi kullanıldı.

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Ordu’da yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe Ordu’da kar tatili için Valilik’ten açıklama geldi...

ORDU HAVA DURUMU

Ordu'da 20 Şubat Perşembe günü hava durumu oldukça soğuk geçiyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 2°C civarlarında seyrediyor, ancak gece saatlerinde bu sıcaklık -5°C'ye kadar düşebilir. Kar yağışı ve buzlanma riski, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte artarken, vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği uyarısı yapıldı. Soğuk hava dalgası nedeniyle özellikle sabah saatlerinde ulaşımda aksaklıklar yaşanabilir.

Ordu’da yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe Ordu’da kar tatili için Valilik’ten açıklama geldi...

METEROLOJİ UYARDI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara(Çanakkale hariç), İç Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Isparta çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile akşam saatlerine kadar Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Kırklareli, Adana'nın güneyi, Hatay, Muş'un batı kesimleri, Ardahan, Kars ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Ordu’da yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe Ordu’da kar tatili için Valilik’ten açıklama geldi...
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