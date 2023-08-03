Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Örgüt üyelerine tehdit! Adnan Oktar'a 'itirafçı' şoku: Cezaevine talimat mektupları gönderdi
Giriş Tarihi: 03.08.2023 10:25 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 10:27

Örgüt üyelerine tehdit! Adnan Oktar'a 'itirafçı' şoku: Cezaevine talimat mektupları gönderdi

Adnan Oktar silahlı suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen Orkun Şimşek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadesinde örgütün güncel faaliyetlerine ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu. SABAH'ın ulaştığı ifadede Şimşek, Adnan Oktar'ın cezaevinde olduğu süreçte dışarıyla bağlantısını kesmediğin, dikkat çekmemek için örgüt avukatlarının geri çekildiğini itirafçı olmaması için tehdit edildiğini söyledi.

Dilhan Dumanoğlu
Örgüt üyelerine tehdit! Adnan Oktar’a ’itirafçı’ şoku: Cezaevine talimat mektupları gönderdi

Adnan Oktar ve 14 kişiye verilen 8 bin 658 yıl hapis cezası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından 12 Nisan'da onandı. Örgütün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2018'den bu yana aranan Erol ve Orkun Şimşek kardeşler ile onları sakladığı iddia edilen Paşa D. tutuklandı. Cezaevinde Orkun Şimşek savcılığa başvurarak etkin pişmanlıktan yararlanmak için dilekçe verdi.

Örgüt üyelerine tehdit! Adnan Oktar’a ’itirafçı’ şoku: Cezaevine talimat mektupları gönderdi

Ağabeyi aracılığıyla Adnan Oktar silahlı suç örgütüne katıldığını anlatan Orkun Şimşek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan ifadesine SABAH ulaştı. Silahlı suç örgütünün yapılanması ve yakın süreçteki faaliyetlerini anlatan Şimşek, Oktar'ın cezaevinde örgüt üzerindeki baskılarını tek tek itiraf etti. Cezaevinde bulunan kişilerin etkin pişman olmaması için bizzat Adnan Oktar tarafından tehdit içerikli fakslar gönderildiği söyleyen Şimşek, kendisinin etkin pişman olacağının örgüt tarafından öğrenilmesi üzerine baskıya maruz kaldığını ifade etti. Şimşek, cezaevinden örgütün aktif bir şekilde yönetildiğini kaydederek detayları anlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Örgüt üyelerine tehdit! Adnan Oktar’a ’itirafçı’ şoku: Cezaevine talimat mektupları gönderdi

CEZAEVİNE TALİMAT MEKTUPLARI
Şimşek, 2018'de gerçekleştirilen operasyonda gayrimenkul işi yaptığı dönemde sattığı evlerin anahtarının kendisinde olduğunu ve orada saklandığını söyledi. Ağabeyi ile yeni telefon alarak hatsız kullanmaya başladığını belirten Şimşek, yurt dışında bulunan örgüt üyeleri ile Whatsapp ve Telegram üzerinden irtibat kurdukların kaydetti.

Örgüt üyelerine tehdit! Adnan Oktar’a ’itirafçı’ şoku: Cezaevine talimat mektupları gönderdi

Firari olduğu dönemde görüşmeler yaptığını söyleyen Şimşek ifadesinde, "Ara ara görüşmeler yaparak değerlendirmelerde bulunuyorduk. Mahkeme aşaması, savunmalar hususunda görüş alış verişinde bulunuyorduk. Fatih K. özellikle içeridekilere yardımcı olmak için metin hazırlamaya çalışıyordu. Bize cezaevinden bir takım mektupları, notları ve duruşma tutanaklarını PDF olarak gönderiyordu. Cezaevinden gelen notların avukatlar aracılığıyla geldiğini düşünüyorum çünkü başka yolu yok" dedi.

Örgüt üyelerine tehdit! Adnan Oktar’a ’itirafçı’ şoku: Cezaevine talimat mektupları gönderdi

İTİRAFÇI OLMAMASI İÇİN TEHDİT MEKTUPLARI
İlk başta örgütün bilinen avukatlarının devam ettiğini ancak avukat operasyonundan sonra yerel avukatlara ağırlık verildiğini söyleyen Şimşek, amacın konuyu ve süreci bilmeyen kişilerle devam ettirmek ve dikkat çekmemek olduğunu kaydetti. Meltem Daban ve Eda Babuna'nın Ankara ve İzmir'de birileriyle görülmeye çalıştıklarını ifade eden Şimşek, "İzmir'e gidip dosyanın eski savcısıyla görüşmeye çalıştılar.

SON DAKİKA