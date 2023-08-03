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Örgüt üyelerine tehdit! Adnan Oktar'a 'itirafçı' şoku: Cezaevine talimat mektupları gönderdi
Giriş Tarihi: 03.08.2023 10:25
Güncelleme Tarihi: 03.08.2023
10:27
Örgüt üyelerine tehdit! Adnan Oktar'a 'itirafçı' şoku: Cezaevine talimat mektupları gönderdi
Adnan Oktar silahlı suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen Orkun Şimşek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadesinde örgütün güncel faaliyetlerine ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu. SABAH'ın ulaştığı ifadede Şimşek, Adnan Oktar'ın cezaevinde olduğu süreçte dışarıyla bağlantısını kesmediğin, dikkat çekmemek için örgüt avukatlarının geri çekildiğini itirafçı olmaması için tehdit edildiğini söyledi.