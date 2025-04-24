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Haberler Yaşam Orkinos-Bulut operasyonu: Liderliğini "Türk Escobar" lakaplı Urfi Çetinkaya yapıyordu! Küresel çete çökertildi!
Giriş Tarihi: 24.04.2025 10:41 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 10:41

Orkinos-Bulut operasyonu: Liderliğini "Türk Escobar" lakaplı Urfi Çetinkaya yapıyordu! Küresel çete çökertildi!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Türkiye, İspanya, Almanya, Hollanda ve Belçika'da eş zamanlı düzenlediği "Orkinos-Bulut" operasyonu, uluslararası uyuşturucu ticaretine tarihi bir darbe vurdu. 21 ton 251 kilogram uyuşturucu madde ve 3 milyon 320 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda, 234 şüpheli gözaltına alındı; 89'u tutuklandı. Çetenin liderliğini, 2024'te cezaevinde hayatını kaybeden "Türk Escobar" lakaplı Urfi Çetinkaya'nın yaptığı belirlendi.

Ümit Erkan DEMİRCAN
Orkinos-Bulut operasyonu: Liderliğini Türk Escobar lakaplı Urfi Çetinkaya yapıyordu! Küresel çete çökertildi!

Operasyonun en çarpıcı ayağı, 2020'de İstanbul'dan hareket eden "NEHİR" adlı gemide yaşandı. İspanya'nın Galiçya açıklarında teslimat bekleyen gemi, Kolombiya Narkotikle Mücadele Müdürlüğü ve İspanya Ulusal Polis Kolordusu'nun baskınına uğradı. Mürettebat, gemiyi ateşe vererek batırmaya çalıştı.

Orkinos-Bulut operasyonu: Liderliğini Türk Escobar lakaplı Urfi Çetinkaya yapıyordu! Küresel çete çökertildi!

Türk ve Arnavut vatandaşı 9 kişi gözaltına alınırken, kabinlerde 92 paket halinde 1.7 ton kokain bulundu. Kokainin piyasa değeri 76 milyon euro olarak açıklandı.

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Orkinos-Bulut operasyonu: Liderliğini Türk Escobar lakaplı Urfi Çetinkaya yapıyordu! Küresel çete çökertildi!

Gözaltına alınanlar, gemide 1.8 ton daha kokain olduğunu itiraf etti. 2022'de 600 bin euro harcanarak batıktan limana çekilen gemide kokain izine rastlanmadı. Ancak günler sonra, gemiye yakın bir bölgede denizaltı ve dalış ekipmanları taşıyan bir tekne ele geçirildi.

Orkinos-Bulut operasyonu: Liderliğini Türk Escobar lakaplı Urfi Çetinkaya yapıyordu! Küresel çete çökertildi!

Uyuşturucu baronu Fikri Amellah Agbar liderliğindeki 11 kişi, batan gemideki kokaini çaldıkları gerekçesiyle tutuklandı. SKY ECC şifreli mesajları, kokainin Urfi Çetinkaya'nın suç örgütüne ait olduğunu doğruladı.

Orkinos-Bulut operasyonu: Liderliğini Türk Escobar lakaplı Urfi Çetinkaya yapıyordu! Küresel çete çökertildi!

13 MİLYAR TL'LİK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

MASAK'ın çalışmasıyla, şüphelilere ait 681 taşınmaz, 127 araç, 113 şirketteki ortaklık payları ve banka hesapları dahil 13 milyar TL değerinde mal varlığına el konuldu.