Orkinos-Bulut operasyonu: Liderliğini "Türk Escobar" lakaplı Urfi Çetinkaya yapıyordu! Küresel çete çökertildi!

Gözaltına alınanlar, gemide 1.8 ton daha kokain olduğunu itiraf etti. 2022'de 600 bin euro harcanarak batıktan limana çekilen gemide kokain izine rastlanmadı. Ancak günler sonra, gemiye yakın bir bölgede denizaltı ve dalış ekipmanları taşıyan bir tekne ele geçirildi.