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Orkinos-Bulut operasyonu: Liderliğini "Türk Escobar" lakaplı Urfi Çetinkaya yapıyordu! Küresel çete çökertildi!
Giriş Tarihi: 24.04.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025
10:41
Orkinos-Bulut operasyonu: Liderliğini "Türk Escobar" lakaplı Urfi Çetinkaya yapıyordu! Küresel çete çökertildi!
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Türkiye, İspanya, Almanya, Hollanda ve Belçika'da eş zamanlı düzenlediği "Orkinos-Bulut" operasyonu, uluslararası uyuşturucu ticaretine tarihi bir darbe vurdu. 21 ton 251 kilogram uyuşturucu madde ve 3 milyon 320 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda, 234 şüpheli gözaltına alındı; 89'u tutuklandı. Çetenin liderliğini, 2024'te cezaevinde hayatını kaybeden "Türk Escobar" lakaplı Urfi Çetinkaya'nın yaptığı belirlendi.