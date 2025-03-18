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ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2025: OGM 3477 destek personeli alımı ne zaman, şartları neler?
Giriş Tarihi: 18.03.2025 09:05
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025
09:05
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2025: OGM 3477 destek personeli alımı ne zaman, şartları neler?
Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 3477 sözleşmeli destek personeli alımı yapacağını duyurdu. Alımlar, KPSS B grubu puan sıralamasına göre gerçekleştirilecek ve adaylar yazılı veya sözlü sınava tabi tutulmayacak. Başvuru süreci, şartlar ve kadro-branş dağılımı ile ilgili tüm detaylar ilanla birlikte paylaşıldı. Peki, OGM 3477 destek personeli alımı başvurusu başladı mı, başvurular nereden ve nasıl yapılır, şartları neler? İşte, alıma dair merak edilen tüm bilgiler…