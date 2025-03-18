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Giriş Tarihi: 18.03.2025 09:05 Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 09:05

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2025: OGM 3477 destek personeli alımı ne zaman, şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 3477 sözleşmeli destek personeli alımı yapacağını duyurdu. Alımlar, KPSS B grubu puan sıralamasına göre gerçekleştirilecek ve adaylar yazılı veya sözlü sınava tabi tutulmayacak. Başvuru süreci, şartlar ve kadro-branş dağılımı ile ilgili tüm detaylar ilanla birlikte paylaşıldı. Peki, OGM 3477 destek personeli alımı başvurusu başladı mı, başvurular nereden ve nasıl yapılır, şartları neler? İşte, alıma dair merak edilen tüm bilgiler…

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2025: OGM 3477 destek personeli alımı ne zaman, şartları neler?

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 3477 sözleşmeli destek personeli alımı başvuru süreci 17 Mart 2025 tarihinde başlayacak ve 28 Mart 2025 tarihine kadar devam edecek. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden "Kariyer Kapısı" platformu aracılığıyla gerçekleştirebilecek.Peki, OGM 3477 destek personeli alımı başvurusu başladı mı, başvurular nereden ve nasıl yapılır, şartları neler? İşte, detaylar...

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2025: OGM 3477 destek personeli alımı ne zaman, şartları neler?

OGM 3477 SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ ALIMI YAPACAK!

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) merkez ve taşra birimlerinde istihdam edilmek üzere geçici sözleşmeli destek personeli alımı ilanı yayımladı.

İlanda şu ifadelere yer aldı:

''Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra birimlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar' da yer alan ek 2'inci maddenin (b) fıkrası gereğince "Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" Ekte yer alan il ve pozisyonlara 2.674 (iki bin altı yüz yetmiş dört) adet Destek Personeli (Şoför – Operatör) ve 803 (Sekiz yüz üç) adet Destek Personeli (Temizlik, Servis, Evrak, Arşiv ve Bakım İşleri) olmak üzere toplam 3477 (üç bin dört yüz yetmiş yedi) adet sözleşmeli destek personeli alınacaktır.''

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ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2025: OGM 3477 destek personeli alımı ne zaman, şartları neler?

OGM 3477 SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI!

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 3477 sözleşmeli destek personeli alımı için başvuru süreci 17 Mart 2025 tarihinde başlayacak ve 28 Mart 2025 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir.

Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek olup, son başvuru tarihinden sonra sistem kapanacak ve ek süre tanınmayacaktır. Adayların mağduriyet yaşamaması için başvuru öncesinde e-Devlet şifresi temin etmeleri önemle tavsiye edilir.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2025: OGM 3477 destek personeli alımı ne zaman, şartları neler?

OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

Başvurular, e-Devlet sistemi üzerinden Orman Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Adaylar, e-Devlet şifrelerini kullanarak başvuru yapabileceklerdir. Şahsen, posta yoluyla, dilekçe ile veya başka yöntemlerle yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru sürecinde adaylar, ek listede belirtilen iller ve pozisyonlar arasından tercih yaparak başvuru gerçekleştireceklerdir. Her aday, il sayısı kadar tercih hakkına sahip olacaktır. Her aday yalnızca bir pozisyon için başvuruda bulunabilecektir.

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ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2025: OGM 3477 destek personeli alımı ne zaman, şartları neler?

OGM DESTEK PERSONELİ ALIMI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

3. Adaylar başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ve özel şartlarda belirtilen şartların tamamını sağlıyor olması gerekmekte olup ilanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların "Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

4. 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ekte yer alan sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.