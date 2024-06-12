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Giriş Tarihi: 12.06.2024 12:45 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 12:45

Ormana girmek yasaklandı mı, hangi illerde yasaklandı? Ormana giriş yasağı ne zaman başlıyor/bitiyor? Valiliklerden peş peşe açıklama!

Yaz aylarının gelmesiyle beraber hava sıcakları hızla yükselmeye başladı. Bazı il valilikleri ise orman yangınlarının önüne geçmek için harekete geçti. Aralarında İstanbul'un da yer aldığı birçok şehirde ormanlara giriş yasağı getirildi. Güzel havaların tadını çıkarmak, piknik ve mangal yapmak isteyenlerin uğrak noktası olan ormanlık alanlara giriş yasağı sonrası vatandaşlar, ''Ormana girmek yasaklandı mı, hangi illerde yasaklandı?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki; Ormana giriş yasağı ne zaman başlıyor ve bitiyor, hangi illerde yasak? İşte 2024 Ormana giriş yasağı olan iller ve konu ile ilgili tüm detaylar!

Ormana girmek yasaklandı mı, hangi illerde yasaklandı? Ormana giriş yasağı ne zaman başlıyor/bitiyor? Valiliklerden peş peşe açıklama!

Türkiye'de doğayı korumak amacıyla önlemler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda birçok ilde orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla harekete geçildi. Başta İstanbul Valiliği olmak üzere pek çok şehirde artan hava sıcaklıkları nedeniyle ormanlara girişler belirli bir tarihe kadar yasaklandı. Alınan kararda bazı piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişlere izin verilmeyeceği bildirildi. Bu noktada ise ''Ormana girmek yasaklandı mı, ormana girişler hangi illerde yasaklandı?'' soruları gündemdeki yerini aldı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala başlatılan yasak yaz sezonu bitene kadar devam edecek. Peki, Ormana girişler hangi illerde yasaklandı? Orman giriş yasağı ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Ormana girmek yasaklandı mı, hangi illerde yasaklandı? Ormana giriş yasağı ne zaman başlıyor/bitiyor? Valiliklerden peş peşe açıklama!

İSTANBUL VALİLİĞİ DUYURDU: ORMANLIK ALANLARA GİRİŞLER YASAKLANDI

İstanbul Valiliği, orman yangınlarının önüne geçebilmek amacıyla, belirtilen listenin dışındaki ormanlık alanlara girişlerin 10 Haziran -15 Ekim 2024 tarihleri arasında yasaklandığını duyurdu.

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Ormana girmek yasaklandı mı, hangi illerde yasaklandı? Ormana giriş yasağı ne zaman başlıyor/bitiyor? Valiliklerden peş peşe açıklama!

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yaz mevsiminin gelmesiyle ormanlık alanlarda araç ve insan hareketliliğinin önemli ölçüde arttığı gözlemlenmektedir. Bu artışa paralel olarak her yıl yaz aylarında yaşanan ve İstanbul'umuzun ormanlarında ciddi hasarlar oluşturan orman yangınlarının önüne geçebilmek amacıyla bir dizi tedbir alınmıştır.

Bu kapsamda;

Açıklamanın sonundaki listenin dışında yer alan ormanlık alanlara girişler 10 Haziran 2024 - 15 Ekim 2024 tarihleri arasında yasaklanmıştır.

İstanbul sınırları dahilinde yer alan piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve eko turizm alanlarında piknik yapmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerde bulunmak serbesttir.

Aşağıda belirtilen listenin dışındaki ormanlık alanlarda mangal yapmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmak yasaklanmıştır.

Orman Yasasının 31. ve 32. Maddesi kapsamında olan köy ve mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köy ve mahallelerde anız, bağbahçe, zeytinlik ve tarla temizliği gibi nedenlerle ağaç, dal ve türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır.

Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileme riski bulunan faaliyetleri öncesinde önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaktır.

Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (BEDAŞ, AYEDAŞ ve TEİAŞ) enerji hatlarının, özellikle ormanlık alanlardan geçen bölümlerinde gerekli bakımları yapacak, yangın riskine karşı her türlü tebdiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaktır.

Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (Dozer, Loder, Kepçe) hazır bulunduracaklardır.

Sokak hayvanlarını beslemek amacıyla yasaklı alanlara girmek isteyen vatandaşlarımız, kimliklerini hangi mevkide ne zaman besleme yapacaklarını ilgili ilçe güvenlik birimleri ile Orman İşletme Şefliklerine bildirmek ve izin almak kaydıyla ormanda yaşayan sokak hayvanlarını besleyebilirler. Bu kişiler yasaklı alanda piknik yapma ve ateş yakma yasaklarından muaf değildirler.

İlçe Kaymakamlıklarımız ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacaklardır.

Gerekli hallerde ilçe Kaymakamlarımızın emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacaktır.

Bu kararlar, aşağıdaki listede yer alan bölgeler dışında yer alan tüm ormanlık alanlarda uygulanır." ifadeleri yer aldı.

Buna göre; İstanbul'da bulunan ormanlık alanlarda 15 Ekim tarihine kadar piknik ve mangal yapmak yasak olacak.

İŞTE YASAK KAPSAMINDA OLMAYAN ORMANLIK ALANLAR LİSTESİ

Ormana girmek yasaklandı mı, hangi illerde yasaklandı? Ormana giriş yasağı ne zaman başlıyor/bitiyor? Valiliklerden peş peşe açıklama!

ANKARA'DA ORMANLIK ALANLARA GİRİŞ YASAĞI

Ankara'da, orman yangınlarının önlenmesine ilişkin tedbirler kapsamında; milli park, mesire alanları, tabiat parkları hariç olmak üzere, ormanlık alanlara girişler 15 Haziran 2024 - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında yasaklandı.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, ormanlık alanlarla mesire alanlarında insan ve araç yoğunluğunun artması ve Türkiye genelinde orman yangınları açısından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartların devam etmesi nedeniyle anız yakma, tarla çalışmaları, bağ bahçe temizliği, çöplerin yakılması, enerji nakil hattı arızaları, piknik, çoban ateşi, yıldırım, kasıt, ihmal veya dikkatsizlik neticesinde gelişen orman yangınlarını önlemek amacıyla bazı kararların alındığı bildirildi.

Ormana girmek yasaklandı mı, hangi illerde yasaklandı? Ormana giriş yasağı ne zaman başlıyor/bitiyor? Valiliklerden peş peşe açıklama!

Açıklamaya göre il sınırları içindeki milli park, mesire alanları, tabiat parkları hariç olmak üzere, ormanlık alanlara girişler 30 Eylül 2024'e kadar yasaklandı. Söz konusu alanlara Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğünce sokak hayvanlarını beslemekle görevlendirilenler ve yetkili kamu görevlileri girebilecek.

Kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılamayacak ve çadır kurulamayacak.

Ormanlarda yetkili idarelerin gözetim ve denetiminde bulunan mesire alanları, tabiat parkları ve milli parklarda söz konusu tarihe kadar idarece belirlenen ocak, mangal, barbekü yerleri dışında ateş, mangal, semaver, piknik tüpü yakılamayacak.

Bu alanlara 09.00-21.00 saatlerinde giriş ve çıkış yapılabilecek ancak belirlenen saatler dışında kamp yapılamayacak ve çadır kurulmasına izin verilmeyecek.

Ormancılık faaliyetlerinin gereği olarak üretim çalışmalarının devamı, fidan dikme, bakım ve onarım gibi orman idaresinden ihale veya tahsisli sözleşmelerle iş almış kişiler ile bu çalışmaları denetleyen ve kontrol eden orman idaresi personelleri haricindeki vatandaşlar, ormanlara giriş ve çıkış yapamayacak.

Seyrek yerleşim yerleri başta olmak üzere orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan seyrek yerleşim yerlerinde, anız, bağ bahçe ve tarla temizliğinden meydana gelen dallar ve bitki örtüsü yakılamayacak ve havai fişek atılamayacak.

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