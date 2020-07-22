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ölümle burun buruna geldi! Mucize kurtuluş

hiç bu kadar zor duruma düşmemişti! Vahşi doğanın en güçlü canlısı ve besin zincirinin en üstündeki etobur olarak bilinir aslanlar. Hatta kendilerine bu heybetli ve güçlü görüntüleri nedeniyle Ormanlar Kralı denir. Sırtlanların da elbette aslanlara karşı şansları çok zayıf. Ama bu kez işler terse döndü. Onlarca sırtlan bir aslanı araya aldı. Kaçacak yeri kalmayan tek başına direnirken ciddi yaralar alan aslan hiç beklenmedik bir şeyle karşılaştı. O anlar kare kare böyle görüntülendi!

Giriş Tarihi: 22.07.2020 07:54 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 07:58
Ormanlar Kralı ölümle burun buruna geldi! Mucize kurtuluş

İşte doğanın vahşi yüzüne tekrar şahit olacağınız anlar!

Ormanlar Kralı ölümle burun buruna geldi! Mucize kurtuluş

Daha önce karşılaşma şansınızın pek olmadığı bu görüntüler görenleri hayretler içinde bıraktı.

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Ormanlar Kralı ölümle burun buruna geldi! Mucize kurtuluş

Hanedanlar' isimli belgeselde etrafı sırtlanlarla çevrilmiş yalnız bir aslanın mücadelesi yayınlandı..

Ormanlar Kralı ölümle burun buruna geldi! Mucize kurtuluş

Sırtlanlardan bir türlü kaçamayan aslanın imdadına dostu yetişti.

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Ormanlar Kralı ölümle burun buruna geldi! Mucize kurtuluş

Belgeselde Red isimli erkek aslanın etrafını bir anda 20 sırtlan sarıyor.

Ormanlar Kralı ölümle burun buruna geldi! Mucize kurtuluş

Aslan ise her ne kadar sırtlandan güçlü olsa da bu kadar büyük bir grup karşısında kendini koruyamıyor.

Ormanlar Kralı ölümle burun buruna geldi! Mucize kurtuluş

Aslan sırtlan grubunun ortasından çıkmaya çalışırken korkusu gözlerinden bile okunabiliyor.

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