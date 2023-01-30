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Haberler Yaşam Orta gelirli konut kredisi başvurusu yapacaklar DİKKAT! Orta gelirli konut kredisi başvurusu nasıl yapılır, kimler faydalanacak, faiz oranı ve vade sayısı nedir?
Giriş Tarihi: 30.01.2023 09:13 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 09:15

Orta gelirli konut kredisi başvurusu yapacaklar DİKKAT! Orta gelirli konut kredisi başvurusu nasıl yapılır, kimler faydalanacak, faiz oranı ve vade sayısı nedir?

Orta gelirliye konut kredisi projesi, resmi gazetede yayımlanan kanunla beraber netleşti. Bu kapsamda ise gelir seviyesi bu boyutta olan ve ev almak isteyen vatandaşlar "Orta gelirli konut kredisi başvurusu nasıl yapılır, kimler faydalanacak, faiz oranı ve vade sayısı nedir?" sorularına yanıt arıyor. Başvurular 16 Ocak tarihinde yapılmaya başlarken Gerekli şartları yerine getiren vatandaşlar, satın almak istediği daireyi bularak banka veya katılım bankalarına başvuru yapabilecek. Peki, Orta gelirli konut kredisi başvurusu nasıl yapılır, kimler faydalanacak, faiz oranı ve vade sayısı nedir? İşte detaylar.

Orta gelirli konut kredisi başvurusu yapacaklar DİKKAT! Orta gelirli konut kredisi başvurusu nasıl yapılır, kimler faydalanacak, faiz oranı ve vade sayısı nedir?

Orta gelirliye konut kredisi başvuru şartları, şartları, kredi faiz oranı ve vade sayısı gibi detaylarla gündemdeki yerini almaya devam ediyor. Şartları sağlayan vatandaşlar buldukları konut sonrası 0,69 faiz oranından başlayan krediden yararlanabilecek. 16 Ocak itibarıyla açılan web sitesi üzerinden başvurular alınmaya devam ediyor. Peki, Orta gelirli konut kredisi başvurusu nasıl yapılır, kimler faydalanacak, faiz ve vade oranı nedir? İşte Orta gelirli konut kredisi başvurularına dair merak edilen tüm bu detaylar.

Orta gelirli konut kredisi başvurusu yapacaklar DİKKAT! Orta gelirli konut kredisi başvurusu nasıl yapılır, kimler faydalanacak, faiz oranı ve vade sayısı nedir?

ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI BAŞVURU ŞARTLARI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından Yeni Evim Projesin'de detayları açıkladı. İşte 'Yeni Evim Projesi'nde merak edilen o detaylar:

Sıfır konutlar olacak

Kişinin üzerinde konut olmayacak

1 yıl ikamet şartı bulunuyor

Son bir yılda konut aldığı ilde konut satmamış olacak

Peşinat yüzde 10

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Orta gelirli konut kredisi başvurusu yapacaklar DİKKAT! Orta gelirli konut kredisi başvurusu nasıl yapılır, kimler faydalanacak, faiz oranı ve vade sayısı nedir?

Ev 5 yıl satılamayacak

15 yıl vade olacak

Taksitler hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek

Konut kredisinde faiz oranı yüzde 0,69'dan başlayacak

15 yıl vade ile 5 milyon TL'ye kadar kredi

Süreç 16 Ocak'ta kurulacak web sitesinden takip edilecek

İlk etapta 100 bin aile sadece birkaç ayda ev sahibi yapılacak

Orta gelirli konut kredisi başvurusu yapacaklar DİKKAT! Orta gelirli konut kredisi başvurusu nasıl yapılır, kimler faydalanacak, faiz oranı ve vade sayısı nedir?

"ORTA GELİRE KONUT KREDİSİ YÜZDE 0,69'DAN BAŞLAYACAK"

Azami 15 sene vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranları %0,69'dan başlayan oranlarla uygulanacaktır.

Vatandaşlarımızın ilk üç yılda ödeyecekleri aylık taksit tutarının belirli bir kısmını, kredinin toplam vadesi bitmeden geri ödenmek şartıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak biz üstleneceğiz.

Sağlayacağımız bu katkı ile ilk üç sene için taksit tutarlarını önemli şekilde aşağıya çekecek ve böylece, vatandaşlarımız konutlarının tamamlanmasını beklerken yüklerini hafifletmiş olacağız. Programımız kapsamında vatandaşlarımız 3 farklı aşamadaki konutlar için kredi kullanabilecektir.

Orta gelirli konut kredisi başvurusu yapacaklar DİKKAT! Orta gelirli konut kredisi başvurusu nasıl yapılır, kimler faydalanacak, faiz oranı ve vade sayısı nedir?

"3 BÖLGE BELİRLENDİ"

Programımız kapsamında İstanbul 1. Bölge; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm illerimiz de 3. bölge olarak belirlenmiştir.

Bankalarımız ve katılım finans kurumlarımız tarafından sağlanacak finansman tutarları, 1. bölge olan İstanbul'da en çok 5 milyon TL, 2. bölgedeki illerimizde en çok 3 milyon TL, 3. bölgedeki illerimiz için ise en çok 2 milyon TL'dir.

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