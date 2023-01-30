Orta gelirli konut kredisi başvurusu yapacaklar DİKKAT! Orta gelirli konut kredisi başvurusu nasıl yapılır, kimler faydalanacak, faiz oranı ve vade sayısı nedir?

"3 BÖLGE BELİRLENDİ"

Programımız kapsamında İstanbul 1. Bölge; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm illerimiz de 3. bölge olarak belirlenmiştir.

Bankalarımız ve katılım finans kurumlarımız tarafından sağlanacak finansman tutarları, 1. bölge olan İstanbul'da en çok 5 milyon TL, 2. bölgedeki illerimizde en çok 3 milyon TL, 3. bölgedeki illerimiz için ise en çok 2 milyon TL'dir.