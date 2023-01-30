Orta gelirli konut kredisi başvurusu yapacaklar DİKKAT! Orta gelirli konut kredisi başvurusu nasıl yapılır, kimler faydalanacak, faiz oranı ve vade sayısı nedir?

Orta gelirliye konut kredisi projesi, resmi gazetede yayımlanan kanunla beraber netleşti. Bu kapsamda ise gelir seviyesi bu boyutta olan ve ev almak isteyen vatandaşlar "Orta gelirli konut kredisi başvurusu nasıl yapılır, kimler faydalanacak, faiz oranı ve vade sayısı nedir?" sorularına yanıt arıyor. Başvurular 16 Ocak tarihinde yapılmaya başlarken Gerekli şartları yerine getiren vatandaşlar, satın almak istediği daireyi bularak banka veya katılım bankalarına başvuru yapabilecek. Peki, Orta gelirli konut kredisi başvurusu nasıl yapılır, kimler faydalanacak, faiz oranı ve vade sayısı nedir? İşte detaylar.