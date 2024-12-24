Haberler
Yaşam
ORTAK SINAV TARİHLERİ 2024-2025: MEB. 1. Dönem 2. ortak sınavları ne zaman, hangi tarihlerde düzenlenecek?
Giriş Tarihi: 24.12.2024 16:48
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024
16:48
ORTAK SINAV TARİHLERİ 2024-2025: MEB. 1. Dönem 2. ortak sınavları ne zaman, hangi tarihlerde düzenlenecek?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini yayımlayarak 1. dönem 2. ortak yazılı sınavlarının tarihini açıkladı. 1. dönem 1. ortak sınavları, 30-31 Ekim tarihlerinde MEB'e bağlı tüm okullarda başarıyla gerçekleştirildi. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıf seviyelerinde yapılacak ortak sınavların soru ve konu dağılımları ise odsgm.meb.gov.tr adresinden erişilebilecek. Peki, 2024-2025 1. dönem 2. ortak sınavları hangi tarihte yapılacak?