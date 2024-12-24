ORTAK SINAV TARİHLERİ 2024-2025: MEB. 1. Dönem 2. ortak sınavları ne zaman, hangi tarihlerde düzenlenecek?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. ortak sınavlarının tarihi yaklaşırken, öğrenciler yoğun bir şekilde sınav hazırlıklarını sürdürüyor. Milyonlarca öğrenci, sınavların hangi tarihte yapılacağını öğrenmek için gün sayarken, sınav takvimiyle ilgili detaylar da merak konusu oldu. İşte, MEB'in belirlediği 1. dönem 2. ortak sınav tarihleri ile ilgili ayrıntılar haberin devamında...