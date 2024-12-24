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Haberler Yaşam ORTAK SINAV TARİHLERİ 2024-2025: MEB. 1. Dönem 2. ortak sınavları ne zaman, hangi tarihlerde düzenlenecek?
Giriş Tarihi: 24.12.2024 16:48 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 16:48

ORTAK SINAV TARİHLERİ 2024-2025: MEB. 1. Dönem 2. ortak sınavları ne zaman, hangi tarihlerde düzenlenecek?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini yayımlayarak 1. dönem 2. ortak yazılı sınavlarının tarihini açıkladı. 1. dönem 1. ortak sınavları, 30-31 Ekim tarihlerinde MEB'e bağlı tüm okullarda başarıyla gerçekleştirildi. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıf seviyelerinde yapılacak ortak sınavların soru ve konu dağılımları ise odsgm.meb.gov.tr adresinden erişilebilecek. Peki, 2024-2025 1. dönem 2. ortak sınavları hangi tarihte yapılacak?

ORTAK SINAV TARİHLERİ 2024-2025: MEB. 1. Dönem 2. ortak sınavları ne zaman, hangi tarihlerde düzenlenecek?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. ortak sınavlarının tarihi yaklaşırken, öğrenciler yoğun bir şekilde sınav hazırlıklarını sürdürüyor. Milyonlarca öğrenci, sınavların hangi tarihte yapılacağını öğrenmek için gün sayarken, sınav takvimiyle ilgili detaylar da merak konusu oldu. İşte, MEB'in belirlediği 1. dönem 2. ortak sınav tarihleri ile ilgili ayrıntılar haberin devamında...

ORTAK SINAV TARİHLERİ 2024-2025: MEB. 1. Dönem 2. ortak sınavları ne zaman, hangi tarihlerde düzenlenecek?

1. DÖNEM 2. ORTAK SINAVLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda, 1. dönem 2. ortak yazılı sınavlarının 30 Aralık 2024 -10 Ocak 2025 tarihleri arasında düzenlenecek.

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ORTAK SINAV TARİHLERİ 2024-2025: MEB. 1. Dönem 2. ortak sınavları ne zaman, hangi tarihlerde düzenlenecek?

2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM 2. ORTAKSINAV PROGRAMI

6. sınıf Sosyal Bilgiler dersi için 30 Aralık 2024 Pazartesi,

10. sınıf Coğrafya dersi için 30 Aralık 2024 Pazartesi,

6. sınıf Fen Bilimleri dersi için 31 Aralık 2024 Salı,

7. sınıf Türkçe dersi için 2 Oacak 2025 Perşembe,

7. sınıf Matematik dersi için 3 Ocak 2025 Cuma

ORTAK SINAV TARİHLERİ 2024-2025: MEB. 1. Dönem 2. ortak sınavları ne zaman, hangi tarihlerde düzenlenecek?

MEB 1. DÖNEM 2. YAZILI ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI VE ÇÖZÜMLERİ YAYIMLANDI!

Ortaokul ve liselere yönelik örnek soru kitapçıklarına ulaşmak için tıklayınız.

Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflara yönelik örnek soru kitapçıklarındaki soruların çözüm videolarına ulaşmak için tıklayınız.

Lise 9, 10, 11 ve 12. sınıflara yönelik örnek soru kitapçıklarındaki soruların çözüm videolarına ulaşmak için tıklayınız.

ORTAK SINAV TARİHLERİ 2024-2025: MEB. 1. Dönem 2. ortak sınavları ne zaman, hangi tarihlerde düzenlenecek?

2. DÖNEM 1. ORTAK SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı, 2. dönem 1. sınavlarını 17-28 Mart 2025 tarihlerinde uygulayacağını duyurdu.

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