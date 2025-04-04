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Haberler Yaşam ORTAK SINAV TARİHLERİ 2024 - 2025 || MEB 2024 - 2025 2.dönem ikinci ortak sınavları ne zaman?
Giriş Tarihi: 04.04.2025 10:16 Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 10:16

ORTAK SINAV TARİHLERİ 2024 - 2025 || MEB 2024 - 2025 2.dönem ikinci ortak sınavları ne zaman?

2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ortak sınavlarının sonlanmasıyla, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2. dönemin ortak sınav tarihleri büyük merak uyandırdı. Bu dönemde 6, 7, 9 ve 10. sınıflar için toplamda 12 ortak yazılı sınavı düzenlenecek. Geçen yıla göre sınav sayısı ve sınıf düzeylerinde artış yaşanırken, öğrenciler sınavlara hazırlık amacıyla konu başlıklarına göz atabilecekler. Peki, 2. dönemin ikinci yazılı sınavları ne zaman yapılacak?

ORTAK SINAV TARİHLERİ 2024 - 2025 || MEB 2024 - 2025 2.dönem ikinci ortak sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı ikinci dönemi için Ortak Sınav Takvimi'ni açıkladı. Takvimin yayımlanmasının ardından, 6, 7, 9 ve 10. sınıf Türkçe ve Matematik derslerine yönelik ortak sınav tarihlerine olan ilgi arttı. Peki, MEB ikinci dönem ortak sınavları hangi tarihlerde yapılacak?

ORTAK SINAV TARİHLERİ 2024 - 2025 || MEB 2024 - 2025 2.dönem ikinci ortak sınavları ne zaman?

2. DÖNEM 2. ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?
2024-2025 eğitim öğretim yılının 2. dönem 2. yazılı sınavları 26 Mayıs ile 13 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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ORTAK SINAV TARİHLERİ 2024 - 2025 || MEB 2024 - 2025 2.dönem ikinci ortak sınavları ne zaman?

ORTAK SINAVLARIN YAPILACAĞI KADEME SAYISI ARTIRILDI!
Geçen yıl 6 ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu yıl, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanacak.

ORTAK SINAV TARİHLERİ 2024 - 2025 || MEB 2024 - 2025 2.dönem ikinci ortak sınavları ne zaman?

ORTAK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavların değerlendirilmesi eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri veya ilgili dersin öğretmenlerince yapılacak.

Bu derslere ait sınav sonuçları da ilgili dersin öğretmenlerince e-Okul sistemine işlenecek ve öğrencilere bildirilecek.

ORTAK SINAV TARİHLERİ 2024 - 2025 || MEB 2024 - 2025 2.dönem ikinci ortak sınavları ne zaman?

MEB ORTAK SINAV SONUÇ SORGULAMA E-OKUL EKRANI

İlgili derslere ait sınav sonuçları da ilgili dersin öğretmenlerince e-Okul sistemine işlenecek ve öğrencilere bildirilecek.

E-OKUL EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!