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ORTAK SINAV TARİHLERİ 2024 - 2025 || MEB 2024 - 2025 2.dönem ikinci ortak sınavları ne zaman?
Giriş Tarihi: 04.04.2025 10:16
Güncelleme Tarihi: 04.04.2025
10:16
ORTAK SINAV TARİHLERİ 2024 - 2025 || MEB 2024 - 2025 2.dönem ikinci ortak sınavları ne zaman?
2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ortak sınavlarının sonlanmasıyla, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2. dönemin ortak sınav tarihleri büyük merak uyandırdı. Bu dönemde 6, 7, 9 ve 10. sınıflar için toplamda 12 ortak yazılı sınavı düzenlenecek. Geçen yıla göre sınav sayısı ve sınıf düzeylerinde artış yaşanırken, öğrenciler sınavlara hazırlık amacıyla konu başlıklarına göz atabilecekler. Peki, 2. dönemin ikinci yazılı sınavları ne zaman yapılacak?