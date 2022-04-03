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Giriş Tarihi: 03.04.2022 01:48 Güncelleme Tarihi: 03.04.2022 01:49

Orucu bozan şeyler nelerdir? Diyanet ile orucu bozan haller-durumlar ve bozmayan şeyler listesi

Ramazan-ı Şerif'in ikinci gününde sahura kalacak ve ardından imsak vakti öncesinde niyet getirerek oruca başlayacak olanlar Diyanet ile orucu bozan haller-durumlar ve bozmayan şeyler listesi bilgilerine erişmek isteyerek "orucu bozan-bozmayan şeyler nelerdir?" şeklindeki soruya cevap aramaya devam ediyor. Orucu bozan - bozmayan şeyler nelerdir? sorusu yanıtları ve tüm bilgiler.

Orucu bozan şeyler nelerdir? Diyanet ile orucu bozan haller-durumlar ve bozmayan şeyler listesi

"Orucu bozan-bozmayan şeyler" On Bir Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif'in ikinci gününde imsak vakti öncesinde niyet edecekler tarafından Diyanet ile orucu bozan haller-durumlar ve bozmayan şeyler listesi üzerinden öğrenilmek istenerek "orucu bozan-bozmayan şeyler nelerdir?" şeklindeki sorular aracılığıyla araştırılıyor.

ORUCU BOZAN-BOZMAYAN ŞEYLER NELERDİR?

Diyanet ile orucu bozan ve bozmayan şeyler-durumlar-haller ile ilgili tüm bilgiler şöyle;

Orucu bozan şeyler nelerdir? Diyanet ile orucu bozan haller-durumlar ve bozmayan şeyler listesi

ORUCU BOZMAYAN ŞEYLER NELERDİR ?

1- Oruçlu olduğunu unutarak yiyip içmek,

2- Ağza gelen kusuntunun geri gitmesi,

3- Oksijen tüpüyle ilaçsız suni hava vermek,

4- Orucu bozmaya niyet edip de bozmamak,

5- İstemeyerek ağız dolusu kusmak,

6- İsteyerek, zorlayarak biraz kusmak,

7- Sahurda tokluk veren ilaçlar kullanmak,

8- Göze katı veya sıvı ilaç koymak veya ıslak lens takmak,

9- Gıybet etmek,

10- Rüyada ihtilam olmak,

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Orucu bozan şeyler nelerdir? Diyanet ile orucu bozan haller-durumlar ve bozmayan şeyler listesi

11- Diş çukuruna ilaç koymak,

12- Çiçek, kolonya veya parfüm koklamak,

13- Morfinsiz, iğnesiz diş çektirmek,

14- Yutmadan yemeğin tadına bakmak,

15- Sakındığı halde toz ve dumanın boğazdan veya burundan içeri girmesi,

16- Diş çektirince gelen tükürükten az kanı yutmak,

17- Ağzını yıkadıktan sonra kalan yaşlığı tükürükle yutmak,

18- Dişler arasında kalan, nohuttan küçük olan şeyi yutmak,

19- Hacamat olmak, kan aldırmak, akupunktur kullanmak,

20- Kulağa su kaçması,

Orucu bozan şeyler nelerdir? Diyanet ile orucu bozan haller-durumlar ve bozmayan şeyler listesi

21- Misvak kullanmak, macunsuz diş fırçalamak (Macunlu fırçalamakla da oruç bozulmaz fakat mekruh olur. Macun yutulursa oruç bozulur, kaza gerekir.),

22- Gusletmek, banyo yapmak,

23- İdrar yoluna pamuk koymak (Şâfiî'de bozar.),

24- Sağlam deriye ilaç, krem sürmek, her çeşit yakı, sigara bandı, tokluk bandı koymak,

25- Yaraya imsak vaktinden önce konan sıvı ilacın, imsak vaktinden sonra emilmesi,

26- Yaradan çıkan kan, irin ve benzerlerinin tekrar içeri girmesi,

27- Arı sokması,

28- Dudaktaki yaşlığı yutmak,

29- Banyoda oluşan su buharını teneffüs etmek,

30- Ele iğne batıp kırığının içinde kalması,

Orucu bozan şeyler nelerdir? Diyanet ile orucu bozan haller-durumlar ve bozmayan şeyler listesi

31- Kulağa pamuklu çubuk sokmak (Şâfiî'de bozar.),

32- Kanayan yere, kanın durması için kan taşı sürmek,

33- Ağza gelen yemeği, balgamı, kusmuğu veya baştan buruna gelen akıntıyı yutmak,

34- Bel soğukluğu hastalığından dolayı akıntı gelmesi,

35- Evi haşere için ilaçlayan, ister istemez ilacı teneffüs etse de orucu bozulmuş olmaz; çünkü sakınmak zordur,

36- Kulağa sabunlu su kaçırması,

37- Ağza su alıp çalkalamak veya ağzı yıkadıktan sonra ağızda kalan yaşlığı tükürükle yutmak,

38- Hanımını öpenin orucu, meni gelse de bozulmaz. Öperken şehvetlenip cünüp olursa bozulur (Cünüp olma ihtimali varsa, hanımını öpmesi mekruh olur. Orucu bozacak derecede çok öperse haram işlemiş olur. Çünkü orucu mazeretsiz bozmak haramdır. Ama öperek cünüp olunca kaza gerekir, kefaret gerekmez.),

39- Akupunktur kullanmak orucu bozmaz. Akupunkturun sadece iğnesi giriyor, vücudun içine bir şey zerk edilmiyor,

40- Çatlak dudağa veya eldeki yarığa krem, tentürdiyot, kolonya veya oksijenli su sürmek (Açık yaraya sürülen merhemin, içeri sızdığı iyi bilinmedikçe orucu bozmadığı, S. Ebediyye'de bildirilmektedir. İyi bilmek, zanla olmaz. Kesin bilmek gerekir. Kesin bilinmeyince bozar denilemez.),

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