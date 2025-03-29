Osmaniye bayram namazı saati! 2025 Osmaniye’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Osmaniye bayram namazı saati 2025 yılı için paylaşıldı. Oruçlarını tamamlayarak bayrama ulaşmanın sevincini yaşayan Müslümanlar 3 gün sürecek bu özel günlerde dua, Kur'an-ı Kerim okumak, namaz kılmak gibi ibadetlerini yerine getirecek. Peki, Osmaniye'de bayram namazı saat kaçta? İşte, namazın kılınacağı saat: