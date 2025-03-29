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Haberler Yaşam Osmaniye bayram namazı saati! 2025 Osmaniye’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 10:26 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 10:26

Osmaniye bayram namazı saati! 2025 Osmaniye’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri belirlendi. Osmaniye bayram namazı saati de şehirde yaşayanların gündeminde. Bayramın 1. Günü sabahın ilk saatlerinde kılınacak namaza dair araştırmalar sürüyor. Peki; 2025 Osmaniye'de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Osmaniye bayram namazı saati! 2025 Osmaniye’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Osmaniye bayram namazı saati 2025 yılı için paylaşıldı. Oruçlarını tamamlayarak bayrama ulaşmanın sevincini yaşayan Müslümanlar 3 gün sürecek bu özel günlerde dua, Kur'an-ı Kerim okumak, namaz kılmak gibi ibadetlerini yerine getirecek. Peki, Osmaniye'de bayram namazı saat kaçta? İşte, namazın kılınacağı saat:

Osmaniye bayram namazı saati! 2025 Osmaniye’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

OSMANİYE'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Yılın ilk bayramı olarak coşkuyla karşılanan Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü başlıyor. Bayramın ilk ibadeti olacak bayram namazı il il belirlendi. İşte, Diyanet verileriyle namaz vakti:

Osmaniye Bayram Namazı Saati: 06.53

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Osmaniye bayram namazı saati! 2025 Osmaniye’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Arefe Günü: 29 Mart Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Gün: 30 Mart Pazar 2025

Ramazan Bayramı 2. Gün: 31 Mart Pazartesi 2025

Ramazan Bayramı 3. Gün: 01 Nisan Salı 2025

Osmaniye bayram namazı saati! 2025 Osmaniye’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü: 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramı 1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar

Osmaniye bayram namazı saati! 2025 Osmaniye’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAZI DÜNYA MERKEZLERİNDE BAYRAM NAMAZI SAATİ

Bayram namazı, Mekke'de 06.41'de, Medine'de 06.41'de, Kudüs'te 05.58'de, Gazze'de 06.01'de, Lefkoşa'da 07.04'te, Saraybosna'da da 07.04'te eda edilecek.