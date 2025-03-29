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Osmaniye bayram namazı saati! 2025 Osmaniye’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 10:26
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025
10:26
Osmaniye bayram namazı saati! 2025 Osmaniye’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri belirlendi. Osmaniye bayram namazı saati de şehirde yaşayanların gündeminde. Bayramın 1. Günü sabahın ilk saatlerinde kılınacak namaza dair araştırmalar sürüyor. Peki; 2025 Osmaniye'de bayram namazı saat kaçta kılınacak?