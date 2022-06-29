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Haberler Yaşam Osmaniye Piknik Alanları 2023 - Osmaniye'de Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları
Giriş Tarihi: 29.06.2022 15:57 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 13:38

Osmaniye Piknik Alanları 2023 - Osmaniye'de Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Adana ile sınır olan Osmaniye, Akdeniz Bölgesi'nde yer alır. Güneydoğu'ya yakınlığı nedeniyle iklimi değişkenlik gösterir. Ancak, Akdeniz iklimi daha baskındır. İlin ortalama en yüksek sıcaklığı 42,8°C'dir. Şehrin topoğrafik yapısı, dağlar, ovalar, tarım arazileri ve akarsulardan meydana gelir. Doğasının ve havasının tadını çıkarmak için Osmaniye mesire alanları mutlaka görülmelidir. Osmaniye piknik yerleri, yaz mevsiminde sıcaklık artışından dolayı serinlemek isteyenlerin favori alanlarıdır. Osmaniye piknik alanları hakkında merak edilenler yazımızda…

Osmaniye Piknik Alanları 2023 - Osmaniye’de Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Osmaniye, tarih boyunca farklı uygarlıkların egemenliği altına girmiştir. Her medeniyet, bu topraklarda ayrı bir iz ve değer bırakmıştır. Hititler, Asurlular, Persler, Grekler, Bizanslılar, Emeviler, Abbasiler, Selçuklular ve Osmanlılar, Osmaniye'yi topraklarına katmayı başarmış devletlerdir. Osmaniye'nin bugünkü kültürünü ve tarihi dokusunu oluşturan da, bu medeniyetlerden geriye kalanlardır.

Osmaniye Piknik Alanları 2023 - Osmaniye’de Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Toprakkale Kalesi, Kastabala Antik Kenti, Ala Camii, Envar-ül Hamir Camii, Gaffarlı Taş Köprü, Ağcabey Camii, Osmaniye'nin en bilinen tarihi yapılarıdır. Şehir, Çukurova'da görülen bitki türlerine sahiptir. Toprakları oldukça verimlidir ve bu durum sene içinde birden fazla mahsul almayı sağlar. Turizmde adını yeterince duyuramayan Osmaniye, her anlamda ziyaret etmekten pişmanlık duyulmayacak güzellikte bir şehirdir. Osmaniye mesire alanları, doğaseverlerin gezmekten keyif aldığı yerler arasındadır. Osmaniye piknik yerleri, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında kesinlikle görülmelidir. İşte Osmaniye piknik alanları ile ilgili ayrıntılar…

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Osmaniye Piknik Alanları 2023 - Osmaniye’de Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Osmaniye'deki Piknik ve Mesire Alanları Nerelerdir?

Toros ve Amanos (Gavur) dağlarının eteklerine kurulu Osmaniye'nin ünlü mesire alanları şu şekildedir:

1.Çiftmazı Tabiat Parkı

Gölü, oturma alanları, çardakları, çocuk parkı, yürüyüş yolları ve ormanlık alanı ile Osmaniye'nin en sık gidilen mesire yerlerindendir.

Osmaniye Piknik Alanları 2023 - Osmaniye’de Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

2.Karaçay Mesire Alanı

Restoranı, wc'si, çardakları, oyun alanı, yürüyüş yolları, şelalesi ve muhteşem manzarası ile gelenlerin memnun kaldığı bir yerdir.

3.Alibeyli Parkı

Sade bir peyzaj planlaması bulunan bu park, yürüyüş yolları, küçük çardaklar, spor aletleri, çocuk parkı ve yeşil alanları ile şehrin içinde bulunan bir piknik alanıdır.

Osmaniye Piknik Alanları 2023 - Osmaniye’de Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

4.Kuş Cennet Piknik Alanı

Kano yarışlarının yapıldığı gölü, asma köprüsü, yemyeşil doğası, büfesi, yürüyüş yolları ve oturma alanları bulunur.

5.Devlet Bahçeli Mesire Alanı

Süs havuzunu çevreleyen yürüyüş yolları, yeşil alanları, çardakları, çocuk parkı ve otopark alanı vardır.

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